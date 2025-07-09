У airSlate ймовірні зміни у керівництві. На посаду повертається Вадим Ясиновський
В ІТ-компанії airSlate, вірогідно, відбулася зміна CEO. Посаду замість Бориса Шахновича зайняв співзасновник бізнесу Вадим Ясиновський. Про це повідомили в DOU з посиланням на телеграм-канал «Підслухано в ІТ».
Вадим Ясиновський уже очолював компанію в її перші шість років, перш ніж передати управління Шахновичу у 2012 році.
Ясиновський і Шахнович познайомилися в Бостоні в 2009 році, коли тодішній викладач інформатики в Гарварді Борис Шахнович прийшов до Ясиновського по пораду для свого стартапу. Ясиновський уже мав значний досвід в ІТ-бізнесі — ще в 1980-х він запустив компанію Clear Software, а пізніше створив pdfFiller, з якого і виріс airSlate.
У 2011 році Шахнович приєднався до проєкту Ясиновського. Саме Шахнович був ініціатором залучення інвесторів, купівлі SignNow та запуску комплексного продукту з електронним підписом і RPA-інструментами.
Ясиновський залишався у складі керівництва та володіє часткою компанії. Тепер він повертається до операційного управління бізнесом.
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