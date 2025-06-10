logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/06/2025

Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Компанія Atola Technology в межах експерименту на літній сезон переходить на чотириденний робочий тиждень, повідомили в DOU.

У компанії розповіли для DOU, що «чотириденку» запровадили, щоб зменшити стрес серед працівників.

«Загалом війна в країні стала основним тригером для запровадження 4-денного робочого графіка. Повітряні тривоги, ракетні обстріли, атаки дронів — все це не просто створює дискомфорт, а й стає постійним джерелом стресу, тривоги та хронічної втоми», — діляться в Atola Technology.

До впровадження «чотириденки» працівники мали вільний графік і один день на тиждень працювали дистанційно.

У компанії додають, що нововведення стало для працівників сюрпризом. В Atola Technology вважають, що нововведення жодним чином не вплине на ефективність роботи, а навпаки збільшить продуктивність.

«Точно будемо збирати зворотний зв’язок від наших тІмлідів про їхні враження від такого графіка. А поки думатимемо над тим, як ще можна буде оцінити успішність ініціативи», — говорять в компанії.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень

Найбільш обговорювані статті

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
Adobe випустила бета-версію Photoshop для AndroidAdobe випустила бета-версію Photoshop для Android
У Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУУ Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУ
Оновлення Telegram: з'явились повідомлення адмінам каналів і скорочення голосових повідомленьОновлення Telegram: з’явились повідомлення адмінам каналів і скорочення голосових повідомлень
Розробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилокРозробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилок
Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам'ятіБезкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам’яті
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липніІнсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні
Юлія Штукатурова стала новою керівницею європейського регіону в GlobalLogic
Apple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу SwiftApple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу Swift
Перша робота в IT: 105 компаній, куди можна надіслати резюме

IT-вакансії тижня: $8300 для тестувальника та Machine Learning з «полуничкою»

Djinni назвав медіанну зарплату IT-спеціаліста в Україні в 2022 році

IT-вакансії тижня: $6000 для «пітоніста» без англійської та $16,5 тисяч за знання геометрії

«Батько індійського IT»: вихідні для працівників — це помилка

Кількість кандидатів без досвіду в українському IT за рік виросла в 3,5 рази

Чому українські QA-тестувальники не можуть знайти роботу в Америці та що робити, коли вже відправлено 2 тис. резюме

Про важливість спілкування в команді або «Ну… цей… цей во….»

Як побудувати кар'єру в ІТ і не втратити себе

75% айтівців, що звільнилися зі служби в армії, повернулися у свої компанії

Кар'єрний консультант прописав кандидатці фейкові досягнення в резюме. Рекрутерка розповіла про дивне інтерв'ю

Нові фільтри Djinni: як розробнику знайти роботу в своєму місті

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 4 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 1 тиждень назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 2 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 місяць назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 1 місяць назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 1 місяць назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 3 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень

 5 години назад

Технічна інфраструктура Telegram контролюється людиною, чиї компанії співпрацювали з ФСБ — розслідування

 10 години назад

Українська IT-компанія MacPaw проводить закрите бета-тестування ШІ-асистента Eney

 11 години назад

Google виправила експлойт, який дозволяв дізнатися номер телефону по e-mail за 20 хвилин

 14 години назад

Розробники скаржаться, що Google надто ускладнює Android-розробку

 16 години назад

Apple інтегрує ChatGPT та інші LLM-моделі у пакет розробки Xcode 26

 17 години назад

Військові, ветерани та їхні сім’ї можуть безплатно пройти курси з Python від SoftServe

 1 день назад

Популярність мови програмування SQL впала до історичного мінімуму — рейтинг TIOBE

 1 день назад

Розробники чат-ботів у Китаї відключили функцію розпізнавання зображень під час вступних іспитів у країні

 1 день назад

Штрафи у Резерв+ та цифрові відстрочки — Міноборони роз'яснює інформацію

 2 дні назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Топ текстів тижня
1.
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні
2.
СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори
3.
OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200
4.
У Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУ
5.
ChatGPT отримав доступ до хмарних документів та сторонніх дослідницьких інструментів
6.
Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам’яті
7.
У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют
8.
Новою СЕО Sigma Software стане Катерина Тулузова
9.
Apple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу Swift
10.
Розробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилок

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: