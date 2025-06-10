Українська ІТ-компанія Atola Technology переходить на чотириденний робочий тиждень
Компанія Atola Technology в межах експерименту на літній сезон переходить на чотириденний робочий тиждень, повідомили в DOU.
У компанії розповіли для DOU, що «чотириденку» запровадили, щоб зменшити стрес серед працівників.
«Загалом війна в країні стала основним тригером для запровадження 4-денного робочого графіка. Повітряні тривоги, ракетні обстріли, атаки дронів — все це не просто створює дискомфорт, а й стає постійним джерелом стресу, тривоги та хронічної втоми», — діляться в Atola Technology.
До впровадження «чотириденки» працівники мали вільний графік і один день на тиждень працювали дистанційно.
У компанії додають, що нововведення стало для працівників сюрпризом. В Atola Technology вважають, що нововведення жодним чином не вплине на ефективність роботи, а навпаки збільшить продуктивність.
«Точно будемо збирати зворотний зв’язок від наших тІмлідів про їхні враження від такого графіка. А поки думатимемо над тим, як ще можна буде оцінити успішність ініціативи», — говорять в компанії.
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