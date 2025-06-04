Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам’яті

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Функція пам’яті ChatGPT, яка дозволяє звертатися до історії минулих розмов з чат-ботом, тепер стала доступною для безкоштовних користувачів. Про це повідомляє Bleeping Computer.

В оновленні своєї технічної документації компанія OpenAI підтвердила, що випустила нову версію Memory, яка краще запам’ятовує та посилається на ваші минулі розмови. Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів.

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Завдяки новій функції пам’яті ChatGPT може зберігати розмови протягом більш тривалого періоду. Наприклад, якщо ви наказали ChatGPT не використовувати довгі тире, і він зберіг це в пам’яті, то в наступних розмовах чат-бот буде виконувати цю команду.

«На додаток до збережених спогадів, які були раніше, ChatGPT тепер посилається на ваші нещодавні розмови, щоб надавати відповіді, які здаються більш релевантними та адаптованими до вас», — зазначила компанія.

Водночас функція пам’яті у безкоштовній версії ChatGPT матиме деякі обмеження, незважаючи на оновлення. Безкоштовні користувачі отримують доступ до полегшеної версії оновлення пам’яті, яка забезпечує короткочасну роботу лише під час розмов. Власники тарифів ChatGPT Plus і ChatGPT Pro мають доступ до більш потужної пам’яті, яка посилається на старіші повідомлення.

Якщо користувачу не подобається, що ChatGPT запам’ятовує історію всіх розмов, він може відкрити налаштування ChatGPT та вимкнути пам’ять або видалити певні спогади, які не слід зберігати.

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