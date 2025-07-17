AI-співбесіда або як я спілкувалась із Ші замість рекрутера

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Нещодавно пройшла AI-співбесіду. Ух, оце був досвід!

По-перше, мені здається, що вакансії взагалі не існувало як такої. Опис був доволі скудним. Компанія знайшла мене сама, і я дуже поверхово відповідала опису позиції.

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По-друге, наближені до ІТ люди поділилися інсайдом: може бути таке, що ця компанія просто тренує свої AI-моделі на таких «кандидатах». Якщо не хочу, щоби мої дані використовували, маю вдатися до певних тактик проходження співбесіди: темна кімната, не дивитися чітко в камеру, кліпати, рухати обличчям і руками. Намагалася бути максимально емоційною й навіть зробила змійку руками (це було в тему).

По-третє, ШІ сказав мені, що я на всі питання відповіла чудово і що у мене прекрасні софтскіли. А рекрутерка, яка передивлялася це інтерв’ю, сказала, що їм чогось там не вистачило, при чому чогось того, що у мене явно було і на що я нормально відповіла.

По-четверте, ШІ дуже легко обманути. Ну дууууже легко. Людина би задавала мені набагато більше уточнюючих питань.

Висновок: я спробувала ШІ-інтерв’ю і зрозуміла, що більше погоджуватися на таке не буду, бо це просто витрачений час. Рекрутерка потім все одно переглядала запис, то чому одразу не провести співбесіду?

Енівей, отакий досвід.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

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