Blue Origin запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек

Компанія Blue Origin, яку заснував власник Amazon Джефф Безос, оголосила про запуск TeraWave, мережі супутникового зв’язку для передачі даних зі швидкістю до 6 Тбіт/с. Нова мережа обслуговуватиме як фізичних осіб, так і підприємства, центри обробки даних та урядові організації, повідомляє сайт Blue Origin.

Архітектура TeraWave складається з 5408 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) та середній навколоземній орбіті (MEO). Клієнти з усього світу матимуть швидкість до 144 Гбіт/с через Q/V-діапазон мережі з 5280 супутників низької навколоземної орбіти, тоді як до 6 Тбіт/с можна буде отримати через оптичні лінії зі 128 супутників середньої навколоземної орбіти. Початок розгортання супутників заплановано на четвертий квартал 2027 року.

Вихід Blue Origin на ринок супутникового інтернету відбувається на фоні домінування сервісу Starlink, який зараз налічує понад 9 тисяч орбітальних супутників і близько 9 мільйонів користувачів у всьому світі. На відміну від компанії Маска, Blue Origin не планує масове підключення абонентів: максимальна кількість клієнтів TeraWave оцінюється приблизно в 100 тисяч.

Генеральний директор Blue Origin Дейв Лімп раніше заявив, що TeraWave «створювалася спеціально для корпоративних користувачів», яким потрібний надійний зв’язок для критичних операцій. За його словами, йдеться не про мільйони абонентів, а про десятки тисяч організацій з підвищеними вимогами до стабільності та пропускної спроможності.

Зараз Blue Origin залишається насамперед ракетно-космічною компанією. У 2025 році вона успішно провела перший запуск важкої ракети New Glenn, а пізніше змогла виконати успішну посадку її прискорювача. Компанія розраховує, що власна пускова інфраструктура дозволить прискорити розгортання нової супутникової мережі.

