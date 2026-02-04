Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink

В Україні продовжується процес верифікації комплектів супутникового інтернету Starlink. За словами міністра оборони Михайла Федорова, громадяни активно вносять свої термінали у «білий список», що гарантує їхню подальшу роботу на всій території країни. Військовим ЗСУ для підтвердження достатньо передати номери терміналів через систему DELTA.

Щоб унеможливити росіянам використання Starlink для нанесення ударів далекобійними безпілотниками та загалом застосування цього обладнання на окупованих територіях, близько тижня тому Мінцифри звернулось до компанії SpaceX та безпосередньо Ілона Маска за допомогою. Бізнесмен погодився надати підтримку в цьому питанні.

Що стосується окупантів, то вони дуже образилися на Ілона Маска за блокування системи Старлінк. Відомий волонтер Сергій Стерненко опублікував у своєму Telegram-каналі фотографію з нецензурним посланням, яке розмістили на дроні Гербера. Напис, адресований Маску, містив невдоволення його рішенням відключити супутниковий інтернет для російської армії.

У неділю, 1 лютого, російський пропагандист Володимир Соловйов запропонував підірвати Starlink прямо в космосі за допомогою ядерної зброї. На його думку, саме так можна буде помститися Ілону Маску, який «працює проти інтересів Росії та заради вбивства росіян».

Нагадаємо, що компанія Blue Origin, яка належить ще одному американському мультимільярдеру — Джеффу Безосу, запускає супутниковий інтернет TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/сек. Публічний доступ обіцяють відкрити в наступному році.

Вихід Blue Origin на ринок супутникового інтернету відбувається на фоні домінування сервісу Starlink, який зараз налічує понад 9 тисяч орбітальних супутників і близько 9 мільйонів користувачів у всьому світі.