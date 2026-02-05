logo

Новини 05/02/2026 12:45

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink

Дмитро Сімагін

Журналіст

Цілком можливо, що технологія Ілона Маска стане геймченджером російсько-української війни. Принаймні, вчорашнє відключення російських окупантів від Starlink вже призвело до зупинки їхніх штурмових дій на багатьох ділянках фронту. На окремих участках втрачено управління підрозділами, стверджує колишній народний депутат Борислав Береза.

Як сьогодні заявив міністр оборони України Михайло Федоров, внесені в «білий список» Starlink працюють, тоді як термінали росіян уже заблоковано. Верифікація буде продовжена, «білі списки» українських терміналів оновлюватимуть раз на добу. 

Приватні комплекти супутникового інтернету можна реєструвати через найближчий ЦНАП. Для юросіб уже незабаром буде доступна відповідна послуга на порталі Дія.

Що стосується росіян, то дехто з путінських «воєнкорів» пише, що «ситуація близька до критичної». 

«За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління – зв’язок між підрозділами, координація вогню, передача даних із БПЛА – було зав’язане саме на американську супутникову інфраструктуру. Альтернативи, порівнянної за стабільністю та швидкістю, на практиці не виявилося», — скаржаться окупанти.

Російський Генштаб на запити з Кремля реагує лише одним: їхні засоби зв’язку не здатні ефективно працювати за умов сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.

