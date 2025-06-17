CEO GitHub розповів про головний скіл програміста в епоху ШІ

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Генеральний директор GitHub Томас Домке вважає, що ключем до успіху для розробників в умовах поширення інструментів на базі ШІ є ручне редагування коду та вміння гнучко комбінувати свою роботу зі штучним інтелектом. Про це Домке заявив у підкасті The MAD Podcast with Matt Turck, повідомляє Business Insider.

На переконання керівника GitHub, найбільш ефективною стратегією роботи стає сценарій, за якого ШІ-агент створює код і пропонує pull request, а програміст швидко вносить потрібні зміни вручну. Домке зазначив, що спроби змінити код через нові команди чат-боту може займати в кілька разів більше часу, ніж просте редагування.

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«Заміна завдання, яке я можу виконати за три секунди, на те, що потребує трьох хвилин пояснень, — це не продуктивність, а її протилежність», — наголосив він.

Раніше Домке вже казав, що він скептично ставиться до вайб-кодингу в розробці. «Ви не зможете побудувати компанію, яка масштабується, тільки на vibe coding. Справжні розробники, як і раніше, необхідні», — заявив він на заході VivaTech у Парижі.

За словами голови GitHub, що цінність стартапу визначається не лише швидкістю та економією, але й здатністю створювати повноцінні технічні рішення, які здатні привабити інвесторів.

Нагадаємо, що минулого місяця в GitHub додали агента на основі штучного інтелекту, який може виконувати частину щоденних обов’язків розробника: виправляти помилки в коді, додавати функції та покращувати документацію. Агента вбудовано безпосередньо в GitHub Copilot, він починає працювати від імені розробника, щойно той призначить йому завдання.

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