CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

Генеральний директор Kyivstar.Tech Андрій Жуковський високо оцінив перспективи майбутньої української LLM: модель має стати основою для створення цифрових продуктів зі штучним інтелектом. Про це CEO однієї з найбільш відомих IT-компаній країни заявив в інтерв’ю виданню SPEKA.

За словами Жуковського, основна задача Kyivstar.Tech — знайти додаткові способи монетизації досвіду та напрацювань для материнської компанії, стати продуктовою організацією та вийти за периметр «Київстару» та Kyivstar Group, і не лише в Україні.

Зараз компанія має двох додаткових зовнішніх клієнтів — це Piraeus Bank та U!com. Оскільки «Київстар» уклав партнерство з фінською компанією Qvantel, Kyivstar.Tech теж планує укласти з нею окрему угоду. Qvantel — це підрядник, який забезпечує роботу підсистеми BSS (Business Support Subsystem), що виконує роль IT-систем для Kyivstar.

Щодо впровадження штучного інтелекту в роботу Kyivstar.Tech, то, на думку Андрія Жуковського, «всі розуміють, що ШІ відкриває певні можливості, але вони дуже сильно переоцінені з точки зору маркетингу». При цьому він відкидає твердження, що це «гарна обгортка, яка не варта уваги».

«Це цілий набір інструментів, цілий набір підходів і ціла пачка проблем, які треба вирішити перш ніж ця технологія зайде в щоденне використання», — заявив CEO Kyivstar.Tech.

У телеком-напрямку компанія займається впровадженням 5G: «є успішні пілоти в деяких містах». Слідом за нею піде і 6G, запевняє Жуковський. Поява нових стандартів відкриває певні можливості для бізнесу, «тому ми намагаємося працювати та проактивно шукати той попит, який можна задовольнити на рівні технології».

