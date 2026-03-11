logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/03/2026 16:15

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

Дмитро Сімагін

Автор новин

Генеральний директор Kyivstar.Tech Андрій Жуковський високо оцінив перспективи майбутньої української LLM: модель має стати основою для створення цифрових продуктів зі штучним інтелектом. Про це CEO однієї з найбільш відомих IT-компаній країни заявив в інтерв’ю виданню SPEKA.

За словами Жуковського, основна задача Kyivstar.Tech — знайти додаткові способи монетизації досвіду та напрацювань для материнської компанії, стати продуктовою організацією та вийти за периметр «Київстару» та Kyivstar Group, і не лише в Україні.

Зараз компанія має двох додаткових зовнішніх клієнтів — це Piraeus Bank та U!com. Оскільки «Київстар» уклав партнерство з фінською компанією Qvantel, Kyivstar.Tech теж планує укласти з нею окрему угоду. Qvantel — це підрядник, який забезпечує роботу підсистеми BSS (Business Support Subsystem), що виконує роль IT-систем для Kyivstar.

Щодо впровадження штучного інтелекту в роботу Kyivstar.Tech, то, на думку Андрія Жуковського, «всі розуміють, що ШІ відкриває певні можливості, але вони дуже сильно переоцінені з точки зору маркетингу». При цьому він відкидає твердження, що це «гарна обгортка, яка не варта уваги».

«Це цілий набір інструментів, цілий набір підходів і ціла пачка проблем, які треба вирішити перш ніж ця технологія зайде в щоденне використання», — заявив CEO Kyivstar.Tech.

У телеком-напрямку компанія займається впровадженням 5G: «є успішні пілоти в деяких містах». Слідом за нею піде і 6G, запевняє Жуковський. Поява нових стандартів відкриває певні можливості для бізнесу, «тому ми намагаємося працювати та проактивно шукати той попит, який можна задовольнити на рівні технології».

Повне інтерв’ю CEO Kyivstar.Tech Андрія Жуковського ви можете прочитати на сайті SPEKA.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

Найбільш обговорювані статті

OpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компаніїOpenAI випускає GPT-5.4 — найкращу, але найдорожчу LLM компанії
CEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсаціїCEO Google увійшов до трійки рекордсменів в IT за розміром річної компенсації
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStationSony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
Всюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохідВсюди брехня: розробник програми для обману на співбесідах визнав, що збрехав журналістам про свій дохід
Cursor запускає ще один інструмент агентного кодування — AutomationsCursor запускає ще один інструмент агентного кодування — Automations
Нові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижкиНові функції «Дії»: бронювання працівників у розшуку та податкові знижки
X запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступомX запускає новий варіант монетизації: «Ексклюзивні теми» з платним доступом
Зарплати українських розробників: наймів більше, але грошей меншеЗарплати українських розробників: наймів більше, але грошей менше
«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників«Вже не можу писати код вручну»: збій в роботі Claude викликав проблеми у деяких розробників
Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 1 тиждень назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 4 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 2 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 1 тиждень назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів

 11.03.2026 16:15

JetBrains представляє нові інструменти для програмістів: Air та Junie CLI

 11.03.2026 14:58

Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію

 11.03.2026 12:36

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

 11.03.2026 10:51

Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць

 11.03.2026 08:48

Zoom випустить фотореалістичних аватарів, які замінять людей на нарадах

 10.03.2026 17:45

Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів

 10.03.2026 17:02

Китайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту

 10.03.2026 16:06

Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років

 10.03.2026 14:45

Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів

 10.03.2026 12:30

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок
2.
Керівник Anthropic назвав Сема Альтмана брехуном, а угоду з Пентагоном «театром». Трампа теж згадав
3.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
4.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
5.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
6.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
7.
TikTok відмовляється від наскрізного шифрування — як це вплине на вашу приватність і безпеку
8.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
9.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
10.
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: