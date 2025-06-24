«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

Партнер видання

Українська компанія «Київстар» запустила власний хмарний сервіс під назвою Kyivstar Cloud для бізнесу та державних структур, повідомили у Forbes.

Сервіс дозволить зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud).

Серед переваг нового сервісу для підприємців називають легку масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу. Також Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

Kyivstar Cloud дозволяє самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення.

Компанія вважає, що у перспективі проєкт може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.