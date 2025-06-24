logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/06/2025

«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Українська компанія «Київстар» запустила власний хмарний сервіс під назвою Kyivstar Cloud для бізнесу та державних структур, повідомили у Forbes.

Сервіс дозволить зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud).

Серед переваг нового сервісу для підприємців називають легку масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу. Також Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

Kyivstar Cloud дозволяє самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення.

Компанія вважає, що у перспективі проєкт може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > «Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

Найбільш обговорювані статті

В Україні з'ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентніВ Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows UpdateMicrosoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтівУ пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
Третина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт CloudsmithТретина згенерованого коду потрапляє в продакшн без перевірки — звіт Cloudsmith
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функційОновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
Українці можуть пройти безплатні ІТ-курси від Естонії. Перші два тижні треба буде навчатись у Житомирі
Amazon планує масові звільнення через впровадження ШІ
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові боргиНові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
Північнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компанійПівнічнокорейські хакери почали використовувати діпфейки керівників компаній
Бекап Шредінгера: коли від бекапу в репозиторії немає користі та як відновити дані швидко

«Київстар» придбав 97% акцій Uklon за $155,2 млн. Доля команди застосунку вже відома

Від Cloud & DevOps до Business Analysis. EPAM School оголошує набір для досвідчених айтівців і початківців

 

Google відкриває набір на безплатну програму з навчання DevOps та Cloud Architect

Декілька сімок на одному смартфоні, захист номера і не тільки. Які ще проблеми вирішує eSIM

FinOps як культура. Як правильно управляти витратами у хмарних сервісах

Запрошуємо на онлайн-зустріч з PR-директорами «‎Тренди, кризи, КСВ. Досвід Kyivstar, Uklon, Favbet»

Онлайн-розмова з PR директором про антикризові комунікації на досвіді Kyivstar. Як зареєструватись

 

Kyivstar має купити Uklon до кінця березня. Сума угоди — $100+ млн

Kyivstar.Tech наростила штат до більше ніж 600 людей. З них 126 заброньовано

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 2 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 4 тижні назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 1 місяць назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 2 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 1 тиждень назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 7 днів назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie

 4 години назад

«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud

 5 години назад

За рік число ШІ-вакансій у LinkedIn зросло в шість разів

 9 години назад

IT-ФОП закривають вдвічі частіше, ніж відкривають

 10 години назад

CEO GitHub пояснив, чому компанії повинні продовжувати наймати джунів

 13 години назад

Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11

 14 години назад

OpenAI довічно зберігатиме навіть видалені чати з користувачем

 16 години назад

Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»

 1 день назад

Українці надіслали через «Резерв+» більше 4 тисяч заявок на ІТ-вакансії у війську

 1 день назад

Стартап Cluely для обману на технічних співбесідах залучив $15 млн венчурних інвестицій

 1 день назад

Спецпроєкти

Як створити дружній до розробників API: найкращі практичні поради від Favbet Tech
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Топ текстів тижня
1.
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI
2.
Міноборони готове платити військовослужбовцям за інноваційні розробки
3.
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
4.
У пакетах npm виявили код, який циклічно відтворює гімн України для відвідувачів російських сайтів
5.
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
6.
Нові стимули для мобілізованих ФОП: держава спише всі податкові борги
7.
Оновлення Telegram: списки завдань та розширення рекламних функцій
8.
Microsoft видалить застарілі драйвери з Windows Update
9.
В Україні з’ясували, які IT-вакансії без досвіду найбільш конкурентні
10.
Meta не змогли купити ШІ-стартап Іллі Суцкевера за $32 млрд, а тепер намагається переманити їхнього CEO

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: