«Київстар» представив власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud
Українська компанія «Київстар» запустила власний хмарний сервіс під назвою Kyivstar Cloud для бізнесу та державних структур, повідомили у Forbes.
Сервіс дозволить зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.
Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних — від периферії до хмари (edge to cloud).
Серед переваг нового сервісу для підприємців називають легку масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу. Також Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.
Kyivstar Cloud дозволяє самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення.
Компанія вважає, що у перспективі проєкт може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.
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