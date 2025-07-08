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Новини 08/07/2025

Дочірні IT-компанії великих українських бізнесів збільшили збільшили доходи на 7 млрд грн

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Дочірні IT-компанії українських бізнесів збільшили свій спільний виторг на 49%, до $174 млн (еквівалентно приблизно 7 млрд грн). Найбільше зростають IT-підрозділи Fozzy Group, ДТЕК, «Київстару» і «Нової пошти», повідомили в DOU з  посиланням на рейтинги Forbes.

Рейтинг очолює IT-компанія в структурі ДТЕК Modus X із доходом у 1,8 млрд грн, який використовується як внутрішній ІТ-постачальник і також працює на зовнішніх клієнтів. Зараз компанія налічує 720 осіб.

Nova Digital є структурним підрозділом «Нової пошти», її виторг становить 988 млн грн. Компанія керує усіма диджитальними рішеннями групи: додатком, трекінгом, оплатами, інтерфейсами для операторів.

Нині діджитал-команда налічує 960 спеціалістів, серед яких backend та frontend розробники, DevOps інженери, бізнес-аналітики, тестувальники QA, та продуктові менеджери.

Kyivstar.Tech забезпечує розробку та підтримку ключових цифрових сервісів «Київстару». Це, зокрема, мобільний застосунок «Мій Київстар», платформа контакт-центру JET, сервіс для SMS-розсилки Adwisor. Зараз головний проєкт компанії — розробка української LLM спільно з Мінцифри. Виторг підрозділу у 2024 році становить 975 млн грн. Штат компанії налічує 626 осіб.

Metinvest Digital розробляє цифрові рішення як для групи «Метінвест», так і для зовнішніх клієнтів. У 2024-му був перший рік від початку повномасштабного вторгнення, коли компанія знову показала зростання виторгу. Нині дохід компанії складає 801 млн грн. У компанії зараз 850 працівників.

TemaBit — IT-команда Fozzy Group, яка забезпечує цифровізацію для таких брендів, як «Сільпо», «Фора», «Траш», маркетплейс MauDau, аптека «Біла Ромашка» та e-zoo. Компанія розробляє рішення для логістики, автоматизації торгових залів, кас самообслуговування та інтеграції з маркетплейсами.

Виторг склав 754 млн грн (+360%). Штат компанії налічує 925 осіб.

Серед інших компаній у першій десятці — ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології», IT SmartFlex від Vodafone, Kernel Digital, дочірня компанія Modern Expro Mint Innovations, та Foxteam Digital від «Фокстрот».

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