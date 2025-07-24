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Новини 24/07/2025

AWS пропонує безкоштовний тариф з віртуальними $200 для тестування сервісів та розгортання програм

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Хмарний сервіс Amazon Web Services представив новий безкоштовний тариф — AWS Free Tier. Він дозволяє зареєструвати тестовий обліковий запис, який можна використовувати для експериментів з послугами AWS та створення концептуальних дослідницьких програм. Тариф діє безкоштовно протягом шести місяців, без будь-яких зобов’язань щодо витрат, пише InfoQ.

З безкоштовним планом AWS користувачі не несуть жодної плати протягом цього періоду, доки не перейдуть на платний тариф у своєму обліковому записі. Крім того, термін дії безкоштовного плану закінчується через 6 місяців або коли користувач вичерпає свій віртуальний кредит в розмірі $200, залежно від того, що настане раніше. 

Представник AWS Cloud Чанні Юн, як працює новий тариф:

«Під час користування безкоштовним планом ви не зможете користуватися деякими послугами, які зазвичай використовуються великими компаніями. Ви можете будь-коли перейти на платний тариф, щоб продовжувати працювати на AWS. Після оновлення ви все ще можете використовувати будь-які невикористані кредити для будь-якого відповідного використання послуг протягом 12 місяців з дати першої реєстрації».

Після реєстрації користувачі отримують кредит у розмірі $100 та можуть кілька разів заробити додаткові $20, до загальної суми ще $100, виконуючи дослідницькі дії, такі як запуск екземпляра EC2 та його завершення або створення простого веб-застосунку, що складається з лямбда-функції з URL-адресою функції.

Конкуренти AWS: як Microsoft Azure, так і Google Cloud, також пропонують схожі безкоштовні тарифи, які дозволяють досліджувати роботу хмарного сервісу без жодних витрат. Безкоштовний обліковий запис Azure надає кредити на суму $200 протягом перших 30 днів, а також понад 25 «завжди безкоштовних» послуг, доступних протягом 12 місяців, включаючи спеціальні ліміти на віртуальні машини, базу даних SQL, Cosmos DB та службу додатків.

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