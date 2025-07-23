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Новини 23/07/2025

Amazon вводить обмеження на безкоштовне використання Kiro

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Amazon Web Services (AWS) обмежує безкоштовне використання Kiro,  інструменту для вайб-кодингу, який має функціонал інтегрованого середовища розробки (IDE). Також компанія запроваджує список очікування для нових користувачів. Це сталося лише через тиждень після оголошення про публічний попередній реліз Kiro, повідомляє InfoWorld.

В AWS в приводу обмежень заявили: «Ми переглядаємо наш підхід, щоб краще узгодити його з тим, як розробники використовують і хочуть використовувати Kiro».

Спочатку користувачам повідомили, що їм нададуть до 50 безкоштовних агентських взаємодій із сервісом щомісяця. Тепер точна кількість, яку отримають розробники, залишається загадкою.

«Ми поки не розголошуємо точні обмеження, але це лише тому, що ситуація все ще розвивається. Ми активно відстежуємо продуктивність системи та коригуємо її за потреби, виходячи з реальних способів використання», — написав Джей Равал, архітектор рішень в AWS, на офіційному каналі Кіро в Discord.

Раніше AWS пропонувала користувачам три рівні обслуговування для Kiro: безкоштовний з обмеженням у 50 взаємодій на місяць; Pro за $19 на місяць до 1000 взаємодій та Pro+ за $39 на місяць до 3000 взаємодій.

Початкові відгуки розробників спонукали AWS переглянути цінові плани для Kiro, оскільки люди стурбовані тим, як сервіс підраховує різні взаємодії та виконані завдання, а також як він враховує специфікації під час використання різних моделей. Тепер йдеться лише про те, що Kiro залишається безкоштовним у «розумних межах» протягом періоду попереднього перегляду.

Нагадаємо, що на відміну від Amazon Q Developer, який зосереджений на автодоповненні коду та допомозі в чаті, Kiro розгортає агентів штучного інтелекту, які можуть діяти автономно, допомагаючи завершувати та документувати проекти.

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