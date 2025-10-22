logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/10/2025 16:46

Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер

Дмитро Сімагін

Журналіст

Черговий російський обстріл Харкова, який стався 22 жовтня, призвів до пошкодження будівлі Європейського інноваційного хабу, де розміщується команда Харківського IT кластеру. На щастя, обійшлося без постраждалих — усі співробітники встигли спуститися в укриття, повідомляє Facebook-сторінка Kharkiv IT Cluster.

Нове приміщення Харківського IT кластеру відкрило свої двері відносно нещодавно — 25 липня 2025 року. За цей час хаб став технологічним осередком міста та місцем для створення багатьох інноваційних проектів.

Незважаючи на часткове руйнування приміщення, команда Харківського IT кластеру заявила, що не зупинить роботу жодного зі своїх проектів і має намір продовжувати свою діяльність. Спільнота також розмістила на своїй Facebook-сторінці реквізити для всіх, хто бажає її підтримати.

З 2020 року у складі Kharkiv IT Cluster працює благодійний фонд IT4Life, який координує гуманітарну допомогу цивільним, допомагає з евакуацією людей із зон бойових дій, підтримує безпекову інфраструктуру Харківщини.

Нагадаємо, що не так давно в Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації.

 

Головна > Новини > Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер

Найбільш обговорювані статті

П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичівНова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvasJetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas
Популярний ML-фреймворк PyTorch оновлено до версії 2.9Популярний ML-фреймворк PyTorch оновлено до версії 2.9
Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для ClaudeAnthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude
Помічником Copilot тепер можна керувати голосомПомічником Copilot тепер можна керувати голосом
Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникамЗнання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам
Gemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google ТаблицяхGemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google Таблицях
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Що брати з собою, якщо мобілізують до ЗСУ: чекліст для айтівців

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Коли повістки вручають прямо на вулиці: хто має на це право і що буде, якщо не з'явитися у військкомат

Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

«З українцями відмовляються працювати, ми вже втратили $850 тисяч»: що чекає на айтівців, які залишилися в країні

«Якщо спіймають — можеш попрощатися з життям»: як виживають херсонці в окупації. Розповідь волонтера

Закарпатські прикордонники піймали головного програміста. Але нічого не змогли довести

Ціна мобілізації: треба припинити призов айтівців, інакше західні клієнти підуть з України

Легальний спосіб: як айтівці можуть виїхати за кордон під час війни

Майнінг-ферма для ЗСУ: як війна відкрила в мені нові таланти

Український стартап створює застосунок із розпізнавання військової техніки — йому потрібні дані

Соцмережі: у Львові військовослужбовці принесли повістки до курилки Epam

Російські хакери, ймовірно, атакують сайти українських інтернет-провайдерів

Як підготуватися і мінімізувати ризики для життя та здоров'я, якщо мобілізація неминуча

«Співаючий рекрутер» зібрав близько 30 млн грн для ЗСУ

ССО України оголосили набір айтівців та креативників — як приєднатися

Безкоштовне вивчення мов та пожертвування у крипті: 7 стартапів, які підтримали українців під час війни

13% айтівців не донатять ЗСУ та волонтерам, а більшість віддає менше 5% доходу — опитування Djinni

Бронь від мобілізації на ФОП не поширюється — айтівці шукають вихід

Гарна спроба, але ні: проджект-менеджер показав прикордонникам паспорт Канади

Потрібні інженери та ІТ-фахівці. Сили безпілотних систем відкрили вакансії в унікальному підрозділі

Роботодавці вбачають в українцях ризики: як під час війни влаштуватися на роботу в Європі

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 1 місяць назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 4 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 7 днів назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 4 тижні назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 4 тижні назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Новини - 1 місяць назад
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Новини

Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер

 22.10.2025 16:46

Microsoft значно підвищує ціни на комплекти розробника Xbox

 22.10.2025 15:45

X тестує модель «оплати за використання» для свого API

 22.10.2025 12:42

Google розширює можливості вайб-кодингу на платформі AI Studio

 22.10.2025 11:44

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентами

 22.10.2025 09:22

JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider

 21.10.2025 16:46

Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати

 21.10.2025 15:14

«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією

 21.10.2025 12:44

Підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів

 21.10.2025 11:37

Інструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версії

 21.10.2025 09:47

Спецпроєкти

Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Топ текстів тижня
1.
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
2.
Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам
3.
90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic
4.
«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу
5.
Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude
6.
Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів
7.
Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4
8.
Gemini тепер може виконувати багатоетапні завдання в Google Таблицях
9.
Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати
10.
JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: