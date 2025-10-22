Через російський обстріл постраждав Харківський ІТ кластер

Черговий російський обстріл Харкова, який стався 22 жовтня, призвів до пошкодження будівлі Європейського інноваційного хабу, де розміщується команда Харківського IT кластеру. На щастя, обійшлося без постраждалих — усі співробітники встигли спуститися в укриття, повідомляє Facebook-сторінка Kharkiv IT Cluster.

Нове приміщення Харківського IT кластеру відкрило свої двері відносно нещодавно — 25 липня 2025 року. За цей час хаб став технологічним осередком міста та місцем для створення багатьох інноваційних проектів.

Незважаючи на часткове руйнування приміщення, команда Харківського IT кластеру заявила, що не зупинить роботу жодного зі своїх проектів і має намір продовжувати свою діяльність. Спільнота також розмістила на своїй Facebook-сторінці реквізити для всіх, хто бажає її підтримати.

З 2020 року у складі Kharkiv IT Cluster працює благодійний фонд IT4Life, який координує гуманітарну допомогу цивільним, допомагає з евакуацією людей із зон бойових дій, підтримує безпекову інфраструктуру Харківщини.

