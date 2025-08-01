Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City

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Diia.City United закликає ґрунтовно переробити законопроєкт «Defence City» та під час другого читання врахувати потреби всього технологічного бізнесу, а не лише виробників зброї. Про це повідомили в Dev.ua.

На думку обʼєднання, нинішня редакція обмежує пільги колом компаній, що безпосередньо випускають оборонну продукцію, і ігнорує розробників подвійного призначення, R&D-центри та резидентів «Дія.City», які створюють інновації для війська.

У пресрелізі спілка пропонує:

Окремою вимогою є спрощення митних процедур для всіх учасників ринку — незалежно від того, чи потраплять вони до реєстру Defence City. Крім того, Diia.City United пропонує закріпити норму, за якої кримінальні провадження проти таких бізнесів може відкривати лише Генеральний прокурор, щоб гарантувати стабільність роботи компаній у критичний період.

Пакет законопроєктів «Defence City» Верховна Рада ухвалила у першому читанні 9 липня 2025 року. Він має створити окремий режим підтримки для оборонних виробників, однак експерти — зокрема Diia.City United — застерігають: документ поки не враховує вже наявні інструменти («Дія.City») і недостатньо відкритий для широкого пулу ІТ-компаній, що працюють на потреби оборони.

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