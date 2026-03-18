Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword, який атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18

Новини 18/03/2026 17:53

Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword: атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18

Дмитро Сімагін

Редактор

Спеціалісти Групи розвідки загроз Google (GTIG) виявили новий небезпечний для українських користувачів набір експлойтів під назвою DarkSword. Він застосовує кілька вразливостей нульового дня для повної компрометації пристроїв iPhone під управлінням iOS 18.

Крім України, зловмисники використовували DarkSword у Саудівській Аравії, Туреччині та Малайзії. На думку кіберфахівців GTIG, за новим експлойтом стоїть UNC6353, російська хакерська група, яку раніше помічали за використанням Coruna. Однак якщо Coruna становить небезпеку для попередніх версій iOS від 13 до 17.2.1, то DarkSword атакує більш нові моделі iPhone, де встановлена iOS 18.4-18.7.

Активність DarkSword помічена з грудня 2025 року до березня 2026 року. GTIG повідомила українську команду реагування CERT-UA та співпрацює з нею з цього питання.

Як і Coruna, DarkSword розповсюджується через зламані українські веб-сайти, на яких встановлено скрипт для виконання першого етапу доставки із сервера UNC6353. Для активації експлойту достатньо лише відвідати скомпрометований сайт через браузер Safari. 

Експлойт викрадає різноманітні дані з iPhone, включаючи паролі та фотографії; журнали з iMessage, WhatsApp та Telegram; історію браузера; дані календаря та нотаток; і навіть дані з програми Apple Health. Також хакерів цікавить історія місцезнаходжень, збережені/відомі мережі Wi-Fi та паролі, список встановлених програм, налаштування/інформація про резервне копіювання, інформація про використання стільникового зв’язку/дані, налаштування «Знайти мій iPhone» та служб геолокації. Дані вашого криптовалютного гаманця вони теж скопіюють.

Щоб захиститися від DarkSword та Coruna, експерти рекомендують:

  • Оновити iOS до останньої доступної версії.
  • У разі підвищеного ризику шпигунства (політики, військові, журналісти) варто використовувати «Режим локдауну» (Lockdown Mode), який блокує складні вебтехнології, що часто використовуються в таких атаках.

Крім того, варто регулярно перевіряти свій iPhone. Для цього використовуйте спеціалізовані утиліти для сканування системи на наявність ознак втручання (наприклад, Mobile Verification Toolkit).

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Польщі було викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому лише 12 років.

Найбільш обговорювані статті

Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксіТепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі
Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентамMeta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов’язки передадуть ШІ-агентам
IT-компанії платять $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні вправиРозробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнямиМолоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями
Підсумки 2026 Game Developers ConferenceПідсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахомМобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом
Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрануWindows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану
Meta відкладає реліз LLM Avocado: тести з конкурентами поки не вражаютьMeta відкладає реліз LLM Avocado: порівняння з конкурентами поки не вражає
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного трафіку повертає росіян у 90-тіРації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
В iOS 18 знайшли баг, через який слово «Трамп» замінюється на «расист»

Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 6 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Фахівці Google виявили новий експлойт DarkSword: атакує українців з iPhone під управлінням iOS 18

 18.03.2026 17:53

Секретна ІТ-армія Кім Чен Ина. Як фейкові розробники заробляють $500 млн на рік для КНДР

 18.03.2026 16:58

Мінекономіки: цифрова платформа оцінки «Пульс» заощадила бізнесу 2 млрд грн

 18.03.2026 16:16

Anthropic запустила функцію Dispatch: вона перетворює Claude на аналог OpenClaw

 18.03.2026 14:57

Project Detroit: як Java, Python та JavaScript нарешті запрацюють разом

 18.03.2026 12:26

Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту

 18.03.2026 10:17

Кінець епохи універсальних чат-ботів? Mistral Forge дозволить кожній компанії мати власну LLM

 18.03.2026 08:49

Штучний інтелект подвоює обсяг готового коду, якість залишається на високому рівні — дослідження Jellyfish

 17.03.2026 17:56

Nvidia презентувала DLSS 5 та викликала шквал критики у гейм-спільноти

 17.03.2026 17:00

Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

 17.03.2026 16:11

Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
3.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
4.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
5.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Розкішні вілли як нові інкубатори штучного інтелекту
8.
Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

