Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android

Партнер видання

Google оголосила, що бібліотека адаптивних макетів Compose 1.2 офіційно переходить у бета-версію. Вона надає розробникам базовий набір інструментів для створення адаптивних Android-додатків, повідомляє блог Android Developers.

Використання бібліотеки Compose Adaptive Layouts спрощує створення інтерфейсу користувача, який адаптується до різних розмірів вікон та положень пристроїв. Це допомагає мобільному додатку добре працювати як у портретній, так і в альбомній орієнтації, без обмежень орієнтації.

«Потенціал вашого застосунку більше не обмежується одним екраном. Перегляньте галерею дизайну для великих екранів та рекомендації щодо якості додатків, щоб уявити, куди може рухатися ваша програма. Обирайте шаблони дизайну, офіційні рекомендації та зразки додатків, які вам потрібно створити для кожного згинання, перевертання та екрану, на сайті developer.android.com/adaptive-apps», — запевняють в Google.



Нова бета-версія містить функції для таких інструментів розробки, як Jetpack Compose та Android Studio.

Нагадаємо, що починаючи з вересня 2026 року Google перевірятиме особи розробників, які створюють та розповсюджують додатки для всіх програм, встановлених на пристроях Android. Ця зміна має на меті ускладнити для зловмисників поширення шкідливих програм.