Розробники скаржаться, що Google надто ускладнює Android-розробку

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«Примусовий» перехід на Kotlin як бажану мову для розробки на Android значно ускладнив життя Java-програмістів. Про це в своєму блозі поскаржився Ашіш Бхатія, який колись працював у Google над безпекою Android, а зараз займається підтримкою свого мобільного додатку під назвою MusicSync.

Ця програма доступна вже кілька років і написана на Java — колись основній мові розробки для Android — але тепер все суттєво змінилось не в найкращий бік.

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«Jetpack Compose, офіційна бібліотека інтерфейсу Google для Android, повністю непридатна для використання з Java. Крім того, якщо додаток має залежності, які перенесені з Java до Kotlin, це може вимагати обхідних шляхів для Java-додатків, оскільки сопрограми Kotlin та функції призупинення є джерелом несумісності», — пише Бхатія.

Ще однією проблемою є критичні зміни для офіційних бібліотек Android під час їх оновлення. Кожен великий реліз Android приносить нові критичні зміни, особливо в таких областях, як сповіщення, дозволи на зберігання даних і виконання фонового коду.

За словами Бхатії, дотримуватися рекомендацій щодо дизайну інтерфейсу користувача Android складно. Material 2 було відхилено на користь Material 3, більшість документації тепер стосується Kotlin, а не Java, і «немає чіткого посібника з міграції». Крім того, рекомендації змінюються непередбачувано.

Покладатися на сторонні бібліотеки складно, оскільки вони можуть бути застарілими або більше не підтримуватися. Хоча сторонні бібліотеки не є відповідальністю Google, труднощі обслуговування, на які скаржиться Бхатія, також впливають на ці бібліотеки та підвищують ймовірність того, що розробники припинять їх підтримувати.

Наступною проблемою є те, розробникам потрібно постійно вносити в свої додатки зміни, навіть якщо немає потреби змінювати функціональність. Те саме стосується середовища розробки та інструментів, оскільки інструменти та Android SDK тісно пов’язані та потребують оновлення разом, що робить вибір «все або нічого»; а відмова від оновлення призведе до видалення додатка з Play Store, коли вказана Google версія minSdkVersion стане занадто старою.

Публікація Бхатії отримала широку підтримку. «Підтримувати роботу додатків — це величезний тягар», — написав один розробник, якому доводиться вносити оновлення кожні кілька місяців, щоб додаток відповідав правилам Google. Серед проблем — нові форми податкової інформації, нові вимоги політики конфіденційності, обов’язкові оновлення API, нові помилки API та критичні зміни API.

«Я підтримую додаток з 2012 року і створив 108 версій у Google Play Store… ваш досвід схожий на мій», — сказав інший.

Розробники незадоволені ще однією проблемою: для нових програм, які використовують App Bundles, існує вимога надсилати root-ключ підпису до Google, а це означає, що теоретично програму можна змінити без згоди розробника.

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