Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows

Компанія Microsoft нагадала про намір відмовитися від використання скриптової мови VBScript у Windows. Вперше про це розробникам повідомили ще у 2023 році, надавши достатньо часу для підготовки. Тепер IT-гігант з Редмонду знову заявив, що припинення підтримки VBScript неминуче, що може суттєво вплинути на користувацькі рішення для автоматизації, інтегровані з програмами Office. Про це пише TechSpot.

VBScript десятиліттями був невід’ємною частиною Windows. Скриптова мова Visual Basic Script Edition була представлена ​​ще в Windows 98, Windows NT 4.0 і Windows CE. Її створили на основі мови програмування Visual Basic для застосування у програмах з підтримкою технології Active Scripting. Як правило, VBScript використовувалась для автоматизації виконання завдань та розширення функціональності офісних програм за рахунок виконання VBS-скриптів.

VBScript тісно пов’язана з Internet Explorer і зараз вважається застарілою, оскільки в сучасних версіях Windows є більш надійні інструменти написання скриптів, такі як PowerShell. Крім того, хакери часто використовували цю скриптову мову для реалізації атак з використанням шкідливого програмного забезпечення, такого як Lokibot, Emotet, Love Bug (ILOVEYOU) та Qbot. Починаючи з Outlook 97, VBScript можна було використовувати для створення макросів у програмах Microsoft Office.

Відмова від використання VBScript триватиме поетапно. На першому етапі, який триватиме до 2026 або 2027 року, VBScript буде працювати як компонент за запитом. Це гарантує, що існуючі рішення на її основі продовжуватимуть функціонувати належним чином.

На другому етапі, реалізація якого має відбутися протягом наступних двох років, VBScript як компонент на запит буде відключено за замовчуванням. Нарешті, третій етап, терміни реалізації якого ще не визначені, передбачає повне видалення VBScript з актуальних версій Windows. Це означає, що зовнішні скрипти .vbs у VBA-макросах більше не підтримуватимуться, а використання бібліотеки VBScript призводитиме до збоїв у роботі додатків. Щоб уникнути цього, користувачам рекомендується взаємодіяти з більш сучасними засобами автоматизації, доступними в актуальних версіях Windows.