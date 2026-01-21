logo

21/01/2026

Microsoft оновила React Native для Windows

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Microsoft випустила оновлення фреймворку React Native для платформи Windows. Версія 0.81 тепер має підтримку налагоджувача Hermes, так само, як й мобільні версії, але ПК-версія фреймворку відстає від релізів для Android та iOS, які зараз мають версію 0.83, пише DevClass.

React Native використовується Microsoft для мобільних версій таких додатків, як Outlook і Teams, а також на ПК — для частини програм з пакету Office та Power Apps. Варто зазначити, що Microsoft має власний кросплатформний .NET-фреймворк MAUI (Multi-platform App UI). Хоча він рекламується стороннім розробникам, але, схоже, мало застосовується всередині компанії.

Новий реліз 0.81 дозволяє використовувати React Native DevTools (на базі Chrome DevTools) для налагодження JavaScript у React Native, включаючи точки зупинки, перевірку змінних, профілювання, знімки пам’яті та перевірку компонентів. Тепер, за словами команди Microsoft, «розробники Windows отримують такий самий досвід налагодження, як і в Android та iOS».

Компанія запевняє, що Hermes дозволяє розробникам налагоджувати код під час його роботи на реальному движку JavaScript на пристрої, що призводить до більш точної діагностики проблем.

Фреймворк React Native був розроблений Meta, яка використовує його для своїх мобільних додатків, включаючи Facebook та Instagram. Також його можливості застосовані в програмах Amazon та Shopify.

React Native дозволяє розробникам обмінюватися кодом JavaScript між веб- та мобільними додатками, не покладаючись на вбудований веб-браузер і не відмовляючись від нативного зовнішнього вигляду.

Важливою особливістю React Native є підтримка модулів нативного коду. У старій архітектурі розробники могли використовувати модулі C++ або C# у додатках Windows. Однак нова архітектура не підтримує C#, лише C++. 

«Більшість додатків та бібліотек React Native для Windows, не кажучи вже про сам React Native для Windows, написані на C++, тому команда надала пріоритет підтримці C++», — йдеться в документації.

Існують плани щодо підтримки C# у майбутньому, але, за словами команди, «те, що існує, недостатньо надійне для підтримки екосистеми React Native».

Популярність JavaScript/TypeScript означає, що React Native для Windows може бути вартим уваги розробникам, яким потрібні як настільні, так і мобільні додатки.

 

