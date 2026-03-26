Мільярдний стартап з українським корінням переведе 40% персоналу в Індію

Британський фінтех-стартап Revolut, одним із засновників якого є українець Влад Яценко, планує до кінця поточного року перевести близько 40% своєї глобальної команди в Індію. Про це пише Reuters.

Revolut зараз оцінюється приблизно в $75 млрд і є найбільшим у Європі фінансовим стартапом за цим показником. Хоча Яценко заснував цю компанію вдвох з росіянином Миколою Сторонським, після кількох раундів фінансування його частка на сьогодні розмита до 3%, але, за грубими підрахунками, все ще коштує близько $2,2 млрд.

Щодо релокації в Індію, то керівництво Revolut уже пообіцяло інвестувати в цю країну 500 млн фунтів протягом 5 років. До кінця 2026 року компанія найме в Індії ще 1600 співробітників, довівши штат у країні до 5500 осіб за глобальної чисельності персоналу близько 12 тисяч осіб.

У Revolut називають Індію одним із найглибших і найдинамічніших ринків IT-талантів, а місцевий технохаб — центральним вузлом глобального масштабування.

Розширення Revolut формально відокремлено від локального бізнесу. За словами індійської гендиректора Пароми Чаттерджі, вже зараз близько третини процесів компанії виконується з Індії, включаючи моніторинг транзакцій. Рішення, розроблені на місцевому стеку (наприклад, відео-KYC), потім експортуються на інші ринки для поліпшення онбордингу.

В Індії Revolut вже отримав дозвіл на випуск передплачених платіжних інструментів та розраховує запустити продукт у найближчому кварталі.

