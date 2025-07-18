Програміст створив браузерний емулятор першої операційної системи Apple Lisa OS
Розробник Ендрю Ярос продемонстрував веб-емулятор оригінальної операційної системи Lisa OS, яка є першою графічною ОС в екосистемі Apple. Проект під назвою LisaGUI працює у браузері й доступний всім бажаючим за цим посиланням. Ядро емулятора написано на JavaScript, тому встановлювати додаткові програми не потрібно, повідомляє HackaDay.
Apple Lisa — один з найбільш рідкісних комп’ютерів в історії. Випущений 1983 року, він став першим масовим ПК із графічним інтерфейсом. Хоча по-справжньому масовим його назвати складно: було продано близько 10 000 екземплярів.
На відміну від звичних операційних систем, інтерфейс Lisa побудовано навколо документів. Користувач створює новий документ, який потім відкриває подвійним клацанням. В систему додали сучасні функції, такі як годинник на панелі, якого в оригінальній Lisa не було.
Основною доступною програмою залишається текстовий редактор LisaType. Відсутні такі знакові програми, як LisaProject — те, заради чого NASA купувало Lisa. Однак проект знаходиться на стадії альфа-версії, і можливо, згодом з’явиться більше програм.
LisaGUI пропонує кастомізацію: можна змінювати 1-бітові палітри, налаштовувати іконки для документів та змінювати розміри вікон — на відміну від фіксованого 4:3 оригіналу.
Проект буде корисний любителям ретротехніки, історикам технологій та всім, хто цікавиться тим, як виглядали ранні графічні інтерфейси.
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