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Новини 16/05/2025

Розробники OpenJDK планують додати JSON API в стандартну бібліотеку Java

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Розробники проекту OpenJDK, який підтримується компанією Oracle, анонсували плани створення вбудованого JSON API для Java. Це має спростити роботу з JSON-документами, не вимагаючи встановлення сторонніх бібліотек. Новий API стане частиною стандартної бібліотеки Java, що передбачає наявність доступу до базових функцій без зовнішніх залежностей.

Новий API буде включати мінімальний набір класів для роботи з JSON:

API підтримуватиме базові операції, такі як розбір рядків JSON та перетворення значень. Оскільки JSON не розрізняє цілі та десяткові числа, новий API пропонуватиме кілька способів роботи з числами. 

Перша версія прототипу вже доступна в sandbox-репозиторії OpenJDK. Незважаючи на ранню стадію розробки, вона успішно пройшла більшість тестів з JSONTestSuite. 

Розробники планують оформити пропозицію (JEP) для включення нового API до майбутніх версій JDK. Це може бути оновлення існуючого JEP 198 (Light-Weight JSON API) або повністю новий документ.

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