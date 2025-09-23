logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 23/09/2025

Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0

Дмитро Сімагін

Журналіст

Мова програмування Rust, яка вже стала важливою частиною етапів збірки для багатьох проектів з відкритим кодом, може стати обов’язковою в системі керування версіями Git. Це означає, що для роботи знадобиться встановлений компілятор Rust. Про це пише Linuxiac.

У списку розсилки Git нещодавно з’явилась пропозиція, яка відкрила шлях до одного з найважливіших технічних зрушень в історії цього проекту: зробити Rust обов’язковою залежністю, починаючи з Git 3.0.

У запиті на коментар (RFC), який подано Патріком Штайнхардтом, викладено двоетапний план. Спочатку підтримка Rust буде впроваджена в систему збірки Git через Meson, що забезпечить узгодженість процесу інтеграції в різних середовищах. Потім, з виходом Git 3.0, Rust стане обов’язковою залежністю, а це означає, що зібрати проект Git без компілятора буде неможливо.

Щоб підготуватися до цих змін, будуть створені нові завдання неперервної інтеграції (CI) з позначкою «критичні зміни». Ці завдання допоможуть виявити несумісності на ранній стадії, гарантуючи, що компоненти на основі Rust не порушать існуючі робочі процеси.

У RFC наголошується на поступовому переході, що дає як розробникам, так і користувачам час на адаптацію, перш ніж Rust стане обов’язковою залежністю.

Якщо пропозицію буде прийнято, вона узгодить Git із ширшою галузевою тенденцією: впровадження безпеки пам’яті та сучасних інструментів у критичну інфраструктуру. Однак, обов’язкове використання Rust також може вплинути на процеси збірки, розповсюдження та учасників, які зараз залежать від середовищ, що використовують лише C.

На даний час обговорення у спільноті Git триває. Очевидно, що Git 3.0 формується як щось більше, ніж просто черговий реліз, і, ймовірно, знаменує собою початок нової ери для кодової бази проекту.

Найбільш обговорювані статті

Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярівMeta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтендіРозробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніхOpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх
Google представила платіжний протокол для агентівGoogle представила платіжний протокол для агентів
Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком RustКомітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіонЦього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемоюChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою
Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завданьМодель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв’язавши 10 з 12 завдань
Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4
Рекомендації EPAM, SoftServe та Infopulse: які мови програмування варто вчити у 2023 році

Незадоволені роботою? Спробуйте Rust: чому це мова майбутнього і які її головні переваги

Цю мову використовують світові компанії: навіщо та як вивчати Erlang

 

8 найбільш затребуваних мов розробки за кількістю вакансій

Основи Rust: пишемо перші тестові програми

JetBrains розробляє нову мову програмування

«‎Якби мені розказали про це раніше...». Знання про Git, які спростять роботу розробнику-початківцю

Антирейтинг: технології IT, які вивчати — марнотратство

Топ-8 найзатребуваніших мов програмування у 2023 році

Основи Rust: читання з файлів

GitHub назвав ТОП-10 мов програмування, що стрімко набирають популярність

Лінус Торвальдс висловився щодо впровадження Rust у Linux — на користувачів нових версій можуть чекати сюрпризи

Вчимося працювати з Git: основи конфігурації, гілки, додавання файлів та директорій

Основи Rust: рядки та матчинг

Індекс TIOBE визначив найпопулярнішу мову програмування 2022 року

Prometheus запустив три безплатні ІТ-курси з Linux

Топ-10 вебфреймворків та технологій, які розробники люблять найбільше

Чому варто вивчати Rust: 5 аргументів на користь технології

Потужний інструмент, якщо вміти з ним поводитися: використовуйте Git як сеньйор

10 мов програмування, які розробники ненавидять

Перехід Google на «безпечну для пам'яті» мову Rust зменшив кількість вразливостей в Android на 52%

Названо мови програмування з найвищими медіанними зарплатами

У Microsoft втомилися від двох мов програмування: топменеджер компанії закликав усіх від них відмовитись

Djinni назвав топ-скіли кандидатів, найнятих у 2023 році

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 1 місяць назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Rust може стати обов'язковою залежністю в Git 3.0

 1 годину назад

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

 2 години назад

У ChatGPT з'являться додаткові платні функції

 5 години назад

Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути

 22 години назад

Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

 22 години назад

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

 23 години назад

«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

 1 день назад

«Половина наших працівників ніколи не працювали в офісі», — співзасновник SoftServe

 1 день назад

Чи зможуть українські IT-фахівці працювати в США? Білий дім роз'яснює нові правила видачі робочих віз H-1B

 1 день назад

Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail

 4 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон
2.
Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді
3.
🚀 Ethereum Meetup у Львові!
4.
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
5.
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
6.
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
7.
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
8.
VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4
9.
Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail
10.
Google додає Gemini в Chrome

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: