Rust може стати обов’язковою залежністю в Git 3.0

Мова програмування Rust, яка вже стала важливою частиною етапів збірки для багатьох проектів з відкритим кодом, може стати обов’язковою в системі керування версіями Git. Це означає, що для роботи знадобиться встановлений компілятор Rust. Про це пише Linuxiac.

У списку розсилки Git нещодавно з’явилась пропозиція, яка відкрила шлях до одного з найважливіших технічних зрушень в історії цього проекту: зробити Rust обов’язковою залежністю, починаючи з Git 3.0.

У запиті на коментар (RFC), який подано Патріком Штайнхардтом, викладено двоетапний план. Спочатку підтримка Rust буде впроваджена в систему збірки Git через Meson, що забезпечить узгодженість процесу інтеграції в різних середовищах. Потім, з виходом Git 3.0, Rust стане обов’язковою залежністю, а це означає, що зібрати проект Git без компілятора буде неможливо.

Щоб підготуватися до цих змін, будуть створені нові завдання неперервної інтеграції (CI) з позначкою «критичні зміни». Ці завдання допоможуть виявити несумісності на ранній стадії, гарантуючи, що компоненти на основі Rust не порушать існуючі робочі процеси.

У RFC наголошується на поступовому переході, що дає як розробникам, так і користувачам час на адаптацію, перш ніж Rust стане обов’язковою залежністю.

Якщо пропозицію буде прийнято, вона узгодить Git із ширшою галузевою тенденцією: впровадження безпеки пам’яті та сучасних інструментів у критичну інфраструктуру. Однак, обов’язкове використання Rust також може вплинути на процеси збірки, розповсюдження та учасників, які зараз залежать від середовищ, що використовують лише C.

На даний час обговорення у спільноті Git триває. Очевидно, що Git 3.0 формується як щось більше, ніж просто черговий реліз, і, ймовірно, знаменує собою початок нової ери для кодової бази проекту.