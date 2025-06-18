У Києві відбулась конференція Incrypted Conference 2025. Її називають наймасштабнішою криптоподією року
14 червня 2025 року у Києві пройшла Incrypted Conference 2025. Захід, організований командою найбільшого українського криптомедіа Incrypted, зібрав близько 3000 учасників у КВЦ «Парковий» та підтвердив статус наймасштабнішої криптоконференції у Східній Європі.
Під час благодійного аукціону, проведеного під час конференції, було зібрано майже 750 000 грн, які передадуть на підтримку українських воїнів.
Протягом усього дня учасники відвідували виступи провідних експертів галузі, брали участь у нетворкінгу та знайомились з найновішими продуктами криптоіндустрії. На заході виступили понад 25 спікерів, від розробників та СЕО орієнтованих на криптовалюти і блокчейн компаній до представників державної влади.
Серед ключових гостей були біткоїн-розробник Пітер Тодд, якого HBO називають ймовірним Сатоші Накамото, а також представники влади України, які активно беруть участь у формуванні крипторегулювання: Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Руслан Магомедов. На сцені також виступали Антон Дзюба (CEO DOUBLETOP), Костянтин Кудо (Cryptology Key), Cryptomannn та інші фахівці з крипторинку, Web3, трейдингу й кібербезпеки.
Конференція охопила теми, що хвилюють криптоспільноту: регулювання цифрових активів в Україні, еволюція Web3, торгові стратегії, захист від маніпуляцій та поточний стан ринку. Учасники події могли не лише заслухати виступи спікерів, а й поспілкуватися з ними поза сценою.
Крім того, команда Incrypted організувала онлайн-трансляцію конференції, яку вже переглянуло понад 8000 осіб.
Напередодні офлайн-івента, в межах Ukrainian Blockchain Week, видання також провело онлайн-марафон. Він зібрав понад 34 000 переглядів на YouTube та X. До ефіру приєдналися провідні гравці індустрії: CEO Binance Річард Тенг, співзасновник Near Protocol Ілля Полосухін, засновник Backpack Армані Ферранте, Джейсон Лау з OKX та багато інших.
«Incrypted Conference щороку ставить планку дедалі вище. У 2025 році ми не лише зібрали рекордну кількість учасників офлайн, а й залучили тисячі глядачів онлайн. Це свідчить про те, що українська криптоспільнота — живіша й амбітніша, ніж будь-коли», — прокоментував CEO Incrypted Іван Павловський.
Він також наголосив, що Incrypted продовжить працювати над своєю метою — просувати та розвивати українське Web3-комʼюніті.
Команда медіа також є організатором Ukrainian Blockchain Week, в межах якої цілий тиждень відбувалися різноманітні орієнтовані на Web3-спільноту заходи. У Incrypted зазначили, що стараються залучити до України топові криптопроєкти, щоб місцеве комʼюніті було не лише в курсі всіх світових трендів, а й активно брало участь у їх формуванні.
«У нас є для цього всі підстави: українські розробники, фаундери та команди вже відіграють ключові ролі ролі у топових глобальних проєктах. Майже в кожній блокчейн-компанії на C-level є хтось з українців. У нас неймовірний потенціал. І наша мета — не лише втримати цю планку, а зробит Україну одним із епіцентрів Web3-екосистеми», — додав Павловський.
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