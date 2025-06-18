У Києві відбулась конференція Incrypted Conference 2025. Її називають наймасштабнішою криптоподією року

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14 червня 2025 року у Києві пройшла Incrypted Conference 2025. Захід, організований командою найбільшого українського криптомедіа Incrypted, зібрав близько 3000 учасників у КВЦ «Парковий» та підтвердив статус наймасштабнішої криптоконференції у Східній Європі.

Під час благодійного аукціону, проведеного під час конференції, було зібрано майже 750 000 грн, які передадуть на підтримку українських воїнів.

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Протягом усього дня учасники відвідували виступи провідних експертів галузі, брали участь у нетворкінгу та знайомились з найновішими продуктами криптоіндустрії. На заході виступили понад 25 спікерів, від розробників та СЕО орієнтованих на криптовалюти і блокчейн компаній до представників державної влади.

Серед ключових гостей були біткоїн-розробник Пітер Тодд, якого HBO називають ймовірним Сатоші Накамото, а також представники влади України, які активно беруть участь у формуванні крипторегулювання: Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Руслан Магомедов. На сцені також виступали Антон Дзюба (CEO DOUBLETOP), Костянтин Кудо (Cryptology Key), Cryptomannn та інші фахівці з крипторинку, Web3, трейдингу й кібербезпеки.

Конференція охопила теми, що хвилюють криптоспільноту: регулювання цифрових активів в Україні, еволюція Web3, торгові стратегії, захист від маніпуляцій та поточний стан ринку. Учасники події могли не лише заслухати виступи спікерів, а й поспілкуватися з ними поза сценою.

Крім того, команда Incrypted організувала онлайн-трансляцію конференції, яку вже переглянуло понад 8000 осіб.

Напередодні офлайн-івента, в межах Ukrainian Blockchain Week, видання також провело онлайн-марафон. Він зібрав понад 34 000 переглядів на YouTube та X. До ефіру приєдналися провідні гравці індустрії: CEO Binance Річард Тенг, співзасновник Near Protocol Ілля Полосухін, засновник Backpack Армані Ферранте, Джейсон Лау з OKX та багато інших.

«Incrypted Conference щороку ставить планку дедалі вище. У 2025 році ми не лише зібрали рекордну кількість учасників офлайн, а й залучили тисячі глядачів онлайн. Це свідчить про те, що українська криптоспільнота — живіша й амбітніша, ніж будь-коли», — прокоментував CEO Incrypted Іван Павловський.

Він також наголосив, що Incrypted продовжить працювати над своєю метою — просувати та розвивати українське Web3-комʼюніті.

Команда медіа також є організатором Ukrainian Blockchain Week, в межах якої цілий тиждень відбувалися різноманітні орієнтовані на Web3-спільноту заходи. У Incrypted зазначили, що стараються залучити до України топові криптопроєкти, щоб місцеве комʼюніті було не лише в курсі всіх світових трендів, а й активно брало участь у їх формуванні.

«У нас є для цього всі підстави: українські розробники, фаундери та команди вже відіграють ключові ролі ролі у топових глобальних проєктах. Майже в кожній блокчейн-компанії на C-level є хтось з українців. У нас неймовірний потенціал. І наша мета — не лише втримати цю планку, а зробит Україну одним із епіцентрів Web3-екосистеми», — додав Павловський.

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