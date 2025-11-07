Українські топи та фаундери запрошують на The Late Business Show – бізнес-розмову у кінотеатрі

12 листопада у кінотеатрі «Жовтень» відбудеться The Late Business Show by OBRIO — вечір, де топменеджери та засновники поділяться досвідом, який зазвичай не потрапляє на екрани. Говоритимуть про лідерство, помилки, розвиток продуктів експансію на нові ринки та управління командами, що ростуть у десятки разів. Подія має благодійну мету — усі кошти від продажу квитків будуть передані фонду «Діти Героїв».

Формат і спікери події

Формат шоу — у стилі TEDx, але з бізнес-фокусом і невимушеною атмосферою вечірнього шоу. Учасники зможуть не лише почути реальні кейси, а й поставити запитання спікерам, обмінятися досвідом і знайти нові професійні контакти під час нетворкінгу.

На сцені будуть виступати топменеджери компаній, які активно розвивають продукти, виходять на міжнародні ринки та формують нову культуру лідерства.

Олександр Федоров , CEO та засновник OBRIO — про шлях лідера від стартапу до сталого бізнесу;

Тетяна Лукинюк , директорка Google Україна — про лідерство без ілюзій;

Антон Авринський , CEO та засновник Liki24.com — про глобальну експансію та масштабування сервісів;

Макс Лисак , співзасновник і Chief Growth Officer Mate academy — про системний підхід до зростання стартапів.

Кому буде цінний The Late Business Show

The Late Business Show стане майданчиком для засновників стартапів, керівників команд, продакт-менеджерів і маркетинг-фахівців, а також усіх, хто цікавиться розвитком і масштабуванням бізнесу.

Місце проведення: кінотеатр «Жовтень» (м. Київ)

Дата та час: 12 листопада, 18:30

Вхід — за донат від 500 грн, кошти будуть спрямовані до Благодійного фонду «Діти Героїв».

Реєстрація та деталі — obrio-events.com



OBRIO — це продуктова ІТ-компанія з екосистеми Genesis. 300+ професіоналів розвиває Nebula — найбільший spiritual бренд з 65+ мільйонами користувачів у 60 країнах. Продукт неодноразово ставав застосунком № 1 в Apple Store та Play Market у США, Канаді та Австралії. Nebula доступна на iOS, Android та Web.

Компанія об’єднує людей із талантом і драйвом, щоб створювати речі, які змінюють життя на краще. У 2025 році OBRIO визнано Lovemark брендом із найвищим eNPS за версією Forbes Ukraine.