Новини 07/11/2025 14:45

Українські топи та фаундери запрошують на The Late Business Show – бізнес-розмову у кінотеатрі

Дмитро Сімагін

Журналіст

12 листопада у кінотеатрі «Жовтень» відбудеться The Late Business Show by OBRIO — вечір, де топменеджери та засновники поділяться досвідом, який зазвичай не потрапляє на екрани. Говоритимуть про лідерство, помилки, розвиток продуктів експансію на нові ринки та управління командами, що ростуть у десятки разів. Подія має благодійну мету — усі кошти від продажу квитків будуть передані фонду «Діти Героїв». 

Формат і спікери події

Формат шоу — у стилі TEDx, але з бізнес-фокусом і невимушеною атмосферою вечірнього шоу. Учасники зможуть не лише почути реальні кейси, а й поставити запитання спікерам, обмінятися досвідом і знайти нові професійні контакти під час нетворкінгу.

На сцені будуть виступати топменеджери компаній, які активно розвивають продукти, виходять на міжнародні ринки та формують нову культуру лідерства.

  • Олександр Федоров, CEO та засновник OBRIO — про шлях лідера від стартапу до сталого бізнесу;
  • Тетяна Лукинюк, директорка Google Україна — про лідерство без ілюзій;
  • Антон Авринський, CEO та засновник Liki24.com — про глобальну експансію та масштабування сервісів;
  • Макс Лисак, співзасновник і Chief Growth Officer Mate academy — про системний підхід до зростання стартапів.

Кому буде цінний The Late Business Show

The Late Business Show стане майданчиком для засновників стартапів, керівників команд, продакт-менеджерів і маркетинг-фахівців, а також усіх, хто цікавиться розвитком і масштабуванням бізнесу.

  • Місце проведення: кінотеатр «Жовтень» (м. Київ)
  • Дата та час: 12 листопада, 18:30
  • Вхід — за донат від 500 грн, кошти будуть спрямовані до Благодійного фонду «Діти Героїв».
  • Реєстрація та деталі — obrio-events.com


OBRIO — це продуктова ІТ-компанія з екосистеми Genesis. 300+ професіоналів розвиває Nebula — найбільший spiritual бренд з 65+ мільйонами користувачів у 60 країнах. Продукт неодноразово ставав застосунком № 1 в Apple Store та Play Market у США, Канаді та Австралії. Nebula доступна на iOS, Android та Web.

Компанія об’єднує людей із талантом і драйвом, щоб створювати речі, які змінюють життя на краще. У 2025 році OBRIO визнано Lovemark брендом із найвищим eNPS за версією Forbes Ukraine.

