Новини 22/09/2025

Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

Дмитро Сімагін

Журналіст

Продуктова ІТ-компанія OBRIO з екосистеми Genesis запрошує iOS- та Android-розробників на Mobile Hiring Day. Це швидкий формат відбору: увесь процес — від першого інтерв’ю до фінального рішення — відбувається за один день. 

Компанія шукає спеціалістів із досвідом від одного року. Зараз у мобільній команді працюють шість iOS- та чотири Android-фахівці. Ключовий виклик —  редизайн застосунку, DAU якого — 200+ тисяч користувачів щотижня. Впродовж події усі зацікавлені зможуть поспілкуватися з CTO та Mobile Lead й одержати рішення щодо найму уже ввечері. 

Усі, хто прийме офер, отримають шанс виграти AirPods Max або навчання на вибір вартістю до $600. 

Подія відбудеться онлайн. Що потрібно, аби потрапити:

  • Зареєструватися до 24 вересня.
  • Виконати тестове завдання та записати відеовізитівку.
  • До 30 вересня отримати запрошення на Mobile Hiring Day.
  • 2 жовтня пройти інтерв’ю й дізнатися рішення про офер у той же день.

Якщо ви вже подавалися до компанії понад пів року тому, рекрутингова команда готова поспілкуватися ще раз. 

Спецпроєкти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві


OBRIO — це продуктова ІТ-компанія з екосистеми Genesis. Команда розвиває Nebula — найбільший spiritual бренд з 65+ мільйонами користувачів у 60 країнах. Продукт неодноразово ставав застосунком № 1 в Apple Store та Play Market у США, Канаді та Австралії. Nebula доступна на iOS, Android та Web.

Нині в OBRIO працюють понад 300 фахівців. Офіси є у Києві, Львові та Варшаві. Технічна команда складається з 85 спеціалістів та працює із сучасним технологічним стеком.

