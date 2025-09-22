Як отримати офер за день? Компанія OBRIO запускає Mobile Hiring Day

Продуктова ІТ-компанія OBRIO з екосистеми Genesis запрошує iOS- та Android-розробників на Mobile Hiring Day. Це швидкий формат відбору: увесь процес — від першого інтерв’ю до фінального рішення — відбувається за один день.

Компанія шукає спеціалістів із досвідом від одного року. Зараз у мобільній команді працюють шість iOS- та чотири Android-фахівці. Ключовий виклик — редизайн застосунку, DAU якого — 200+ тисяч користувачів щотижня. Впродовж події усі зацікавлені зможуть поспілкуватися з CTO та Mobile Lead й одержати рішення щодо найму уже ввечері.

Усі, хто прийме офер, отримають шанс виграти AirPods Max або навчання на вибір вартістю до $600.

Подія відбудеться онлайн. Що потрібно, аби потрапити:

Зареєструватися до 24 вересня.

Виконати тестове завдання та записати відеовізитівку.

До 30 вересня отримати запрошення на Mobile Hiring Day.

2 жовтня пройти інтерв’ю й дізнатися рішення про офер у той же день.

Якщо ви вже подавалися до компанії понад пів року тому, рекрутингова команда готова поспілкуватися ще раз.



OBRIO — це продуктова ІТ-компанія з екосистеми Genesis. Команда розвиває Nebula — найбільший spiritual бренд з 65+ мільйонами користувачів у 60 країнах. Продукт неодноразово ставав застосунком № 1 в Apple Store та Play Market у США, Канаді та Австралії. Nebula доступна на iOS, Android та Web.

Нині в OBRIO працюють понад 300 фахівців. Офіси є у Києві, Львові та Варшаві. Технічна команда складається з 85 спеціалістів та працює із сучасним технологічним стеком.