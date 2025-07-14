logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/07/2025

В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Актуальні дані про зарплати QA-фахівців (тестувальників ПЗ) свідчать, що загальна медіана зросла з $2000 до $2200. Інформація грунтується на результатах опитування спеціалістів, зайнятих у цій сфері IT, повідомляє DOU.

В QA меншає новачків і зростає частка досвідчених фахівців. Лише 3% тестувальників прийшли в ІТ протягом останнього року. Спеціалісти з досвідом понад 5 років тепер становлять майже половину QA в Україні (46%).

Вперше за два роки зросла медіана зарплат Automation QA: $4013 для Senior QA (+$13), $2475 для Middle QA (+$175) і $950 для Junior QA (+$50).

Зарплати досвідчених General QA дещо знизилися після різкого зростання взимку 2024 року. Проте вони вищі, ніж рік тому: $3300 для Senior QA (-$160), $2100 для Middle QA (+$100) і $750 для Junior QA (-$275).

Зросла медіанна зарплата Middle Manual QA: $1700 (+$100). В інших фахівців Manual QA зарплати без суттєвих змін: для Senior QA $2920 (+30), Junior QA $800 (без змін).

З 47% до 51% зросла частка тестувальників, які використовують у своїй роботі мови програмування. Серед найпопулярніших мов — TypeScript (11% використовують, +2% за півроку), Java (11%, без змін) та Python (10%, без змін).

Медіанні зарплати тих, хто працює з C# / .NET, Java і TypeScript, традиційно вищі, ніж у тих, хто найчастіше використовує Python чи JavaScript.

Python чи JavaScript часто використовують Manual QA, тому медіанна зарплата за цими мовами нижча. При цьому використання мов програмування майже не впливає на зарплати Manual QA. Фахівці одного рівня мають приблизно однакові медіани, незалежно від того, з якою мовою вони працюють.

Спецпроєкти
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли

Продуктові компанії пропонують дещо вищі зарплати Junior і Middle Manual QA. За останні півроку зарплати Junior Manual QA в продуктових компаніях зросли на $100, а Middle Manual QA на $140. Медіанна зарплата Senior Manual QA найвища в аутстафінгових компаніях, а лідів — у сервісних.

Загальна медіана в стартапах і ІТ-відділах нетехнологічних компаній дещо нижча, ніж в компаніях інших типів ($2000 проти $2200 серед всіх компаній загалом). Це пов’язано з більшою часткою початківців, які працюють в них.

 

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення

Найбільш обговорювані статті

Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Безінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпекиБезінтернетний месенджер Bitchat від Джека Дорсі провалив перевірку безпеки
Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програмDocker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століттяБілл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяцяGrok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
Після 30 місяців роботи над JIT-компілятором Python він все ще повільніший за інтерпретаторПісля 30 місяців роботи над JIT-компілятором Python він все ще повільніший за інтерпретатор
OpenAI найближчим часом планує випустити браузер зі штучним інтелектом
У airSlate ймовірні зміни у керівництві. На посаду повертається Вадим Ясиновський
Нова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунківНова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунків
Скільки заробляють керівники ІТ-компаній в Україні — дослідження

В Україні порахували зарплати IT-фахівців на держслужбі

10 тренажерів для QA — від новачків до досвідчених фахівців

НБУ планує обмежити перекази для фізичних осіб. Рішення може почати діяти вже у вересні

User Acceptance Testing (UAT) - приймальне тестування та його цілі

«На одну позицію тестувальника претендує кілька сотень людей»: як Junior QA знайти роботу

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Бібліотека QA: 8 книг із тестування програмного забезпечення

У США порахували, які IT-скіли дають найбільшу прибавку до зарплати

Після 15 років в армії пішов на курси в ЕРАМ, тепер – спеціаліст рівня Senior. Історія ветерана АТО

 

Навантажувальне тестування: кому потрібне, основні інструменти та сценарій. Досвід FavbetTech

 

«Тижпрограміст»: у Тернополі шукають «програміста» на зарплату в 3500 грн

$7000 — ще не стеля: які зарплати у IT-менеджерів в США та що потрібно вміти, щоб влаштуватися

Українська фахівчиня створила і виклала у відкритий доступ конспект з тестування ПЗ

«Спочатку зарплата, потім — плюшки». Айтівець висловився проти приємних бонусів у компанії, якщо там платять нижче за ринок

Хороші були часи: Amazon показав зарплати IT-спеціалістів за 2022 рік

«Це простіше, ніж тестувати сайти, але зарплати вищі»: Олексій Матіясевич з Ambisafe — про те, як стати тестувальником у блокчейні

«Зарплата, як в АТБ — це не IT»: розробник отримав офер у перший день пошуку

Djinni назвав найбільші зарплати розробників початку 2023 року

Скільки потрібно працювати айтівцям на зарплату в $5000: статистика за категоріями

Айтівці «на коні»: про найприбутковіші ніші, зарплатні рекорди та умови вигідного наймання — аналітика

Як зробити, щоб http://localhost:8080 було видно в інтернет

Google платить деяким співробітникам, щоб вони нічого не робили протягом року

Замість великих зарплат японська IT-компанія пропонує співробітникам безкоштовний алкоголь на роботі

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 3 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 3 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 4 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 1 місяць назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 3 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 3 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 1 тиждень назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

Новини

В Японії встановили новий рекорд швидкості інтернету: 1,07 млн Гбіт/с

 13 години назад

Google об'єднає ChromeOS та Android в єдину платформу

 14 години назад

Шкідливе розширення VS Code в редакторі коду Cursor викрало у російського розробника криптовалюту на $500 000

 17 години назад

Нова модель Kimi K2 перевершує GPT-4 у ключових тестах — і вона безкоштовна

 18 години назад

Amazon випускає Kiro — новий інструмент для вайб-кодування з розширеним функціоналом

 20 години назад

Microsoft планує додати до Windows режим відновлення, який дозволить запустити комп'ютери з пошкодженою ОС

 1 день назад

29% запитів до ChatGPT пов'язані з програмуванням. Рік тому було 44%

 2 дні назад

OpenAI: майбутньому програмісту достатньо буде писати якісні промпти, а не код

 2 дні назад

xAI вимагає від співробітників встановити на свої пристрої софт для стеження

 2 дні назад

В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення

 2 дні назад

Спецпроєкти

15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
2.
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
3.
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
4.
Нова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунків
5.
Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця
6.
У Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів
7.
В офісі OpenAI посилили безпеку. Бояться крадіжки даних з боку китайських конкурентів
8.
Засновник Ethereum закликав відмовитись від дозвільних ліцензій на користь копілефту
9.
Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві
10.
Розробник порівняв Claude 4 Opus і Grok 4 на тестах з програмування

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: