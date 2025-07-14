В Україні підрахували зарплати тестувальників програмного забезпечення

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Актуальні дані про зарплати QA-фахівців (тестувальників ПЗ) свідчать, що загальна медіана зросла з $2000 до $2200. Інформація грунтується на результатах опитування спеціалістів, зайнятих у цій сфері IT, повідомляє DOU.

В QA меншає новачків і зростає частка досвідчених фахівців. Лише 3% тестувальників прийшли в ІТ протягом останнього року. Спеціалісти з досвідом понад 5 років тепер становлять майже половину QA в Україні (46%).

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Вперше за два роки зросла медіана зарплат Automation QA: $4013 для Senior QA (+$13), $2475 для Middle QA (+$175) і $950 для Junior QA (+$50).

Зарплати досвідчених General QA дещо знизилися після різкого зростання взимку 2024 року. Проте вони вищі, ніж рік тому: $3300 для Senior QA (-$160), $2100 для Middle QA (+$100) і $750 для Junior QA (-$275).

Зросла медіанна зарплата Middle Manual QA: $1700 (+$100). В інших фахівців Manual QA зарплати без суттєвих змін: для Senior QA $2920 (+30), Junior QA $800 (без змін).

З 47% до 51% зросла частка тестувальників, які використовують у своїй роботі мови програмування. Серед найпопулярніших мов — TypeScript (11% використовують, +2% за півроку), Java (11%, без змін) та Python (10%, без змін).

Медіанні зарплати тих, хто працює з C# / .NET, Java і TypeScript, традиційно вищі, ніж у тих, хто найчастіше використовує Python чи JavaScript.

Python чи JavaScript часто використовують Manual QA, тому медіанна зарплата за цими мовами нижча. При цьому використання мов програмування майже не впливає на зарплати Manual QA. Фахівці одного рівня мають приблизно однакові медіани, незалежно від того, з якою мовою вони працюють.

Продуктові компанії пропонують дещо вищі зарплати Junior і Middle Manual QA. За останні півроку зарплати Junior Manual QA в продуктових компаніях зросли на $100, а Middle Manual QA на $140. Медіанна зарплата Senior Manual QA найвища в аутстафінгових компаніях, а лідів — у сервісних.

Загальна медіана в стартапах і ІТ-відділах нетехнологічних компаній дещо нижча, ніж в компаніях інших типів ($2000 проти $2200 серед всіх компаній загалом). Це пов’язано з більшою часткою початківців, які працюють в них.

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