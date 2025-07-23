Відповідала за Резерв+ та Армія+. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко подала у відставку
Катерина Черногоренко, яка з вересня 2023‑го очолювала цифрову трансформацію в Міністерстві оборони України, оголосила про завершення роботи на посаді. Про своє рішення вона повідомила у Facebook.
«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Ми не цифровізували хаосу. МИ створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», — написала посадовиця.
Досягнення на посаді
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запуск систем Резерв+ та Армія+ для обліку й підтримки військовослужбовців;
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масштабування бойової платформи DELTA та логістичного рішення DOT‑Chain;
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посилення кібероборони й стартап космічної програми Міноборони.
Політичний контекст
Відставка відбулась на тлі кадрових змін у виконавчій владі: 17 липня Верховна Рада затвердила новий склад уряду, в якому екс‑прем’єр Денис Шмигаль очолив Міністерство оборони, а попередній міністр Рустем Умєров перейшов до Ради нацбезпеки і оборони.
Причини та плани
У публікації Черногоренко не вказала мотивів звільнення та майбутніх кар’єрних планів, проте наголосила, що цифровізація тепер невід’ємна для оборонного відомства й потребує «такого ж темпу, як і раніше».
За даними DOU, у міністерстві розглядають об’єднання напрямів цифровізації й інновацій в єдину структуру; кандидатом на посаду Черногоренко може стати її колишня радниця Оксана Ферчук.
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