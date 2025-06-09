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Новини 09/06/2025

Військові, ветерани та їхні сім’ї можуть безплатно пройти курси з Python від SoftServe

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Для чинних військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин доступний безоплатний курс «Python Fundamentals» від компанії SoftServe, повідомили в DOU.

Навчання стартує 24 червня і триватиме упродовж 8 тижнів. По закінченні курсу 20 учасників зможуть отримати гранти в розмірі 10 тис. гривень на поглиблення знань в IT.

Чого навчаться учасники курсу:

  • працювати з базовими конструкціями Python, системами контролю версій Git;
  • створювати веб-застосунки з Flask;
  • опанують основи об’єктно-орієнтованого програмування.

Також курси передбачають soft skills частину, де експерти з рекрутингу проведуть сесії щодо підготовки CV, проходження співбесід тощо. Окрім цього, випускники курсів при наявності зможуть потрапити на грантові місця на платних курсах SoftServe Academy.

Нині троє випускників попередніх навчань працевлаштувалися у SoftServe. Вони заходили в компанію на напрямки QC та DevOps.

Як потрапити на курс

Для проходження курсу треба до 18 червня зареєструватися за посиланням. Кількість місць обмежена, тому під час відбору треба буде пройти тестове завдання, а також створити обліковий запис в Discord.

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Лекції проходитимуть онлайн двічі на тиждень: у вівторок і п’ятницю з 18:00 до 20:00.

Курс організовує п’ять компаній, зокрема SoftServe, Український ветеранський фонд Мінветеранів, рух «VETERANKA», рекрутингова платформа Lobby X та банк Piraeus Bank.

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