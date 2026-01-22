«Вони використовували вайб-кодинг»: хакер створив каталог «небезпечних додатків»
Анонімний хакер запустив «магазин небезпечних iOS-додатків» — публічний реєстр програм, швидко створених за допомогою вайб-кодингу. Каталог, в якому 167 назв, розміщено на платформі Firehound, його вже активно обговорюють у сабреддіті iOS-розробників.
Відбір до каталогу проводиться після сканування iOS-додатків. Якщо результати пошуку відображають багато публічно доступних файлів і баз даних — це перша ознака застосування вайб-кодингу.
Реєстр складається переважно з програм, у яких:
- десятки мільйонів записів у відкритих базах;
- доступні колекції profiles, posts, comments, likes;
- скомпроментовані email-адреси, логіни, метадані активності.
Один із лідерів антирейтингу — додаток для дитячого малювання Adult Coloring Book — Pigment. В ньому понад 7,7 млн документів виявилися доступними без будь-якої аутентифікації.
Як заявив автор проекту, більшість багів виглядають однаково: розробники використовують штучний інтелект для генерації коду та інфраструктури, але не розуміють, що саме передають в продакшн.
Типовий сценарій програми, створеної вайб-кодингом:
- Штучний інтелект пропонує використовувати Firebase, Supabase або MongoDB.
- Конфігурація безпеки або відсутня або залишається дефолтною.
- Ключі та змінні потрапляють у клієнтський код.
- База стає публічною.
Як пишуть інші розробники на Reddit, проблема не в самому вайб-кодингу, а в тому, що його використання часто супроводжується повним нехтуванням кібербезпеки.
Нагадаємо, що за даними CERT-UA хакери останнім часом активно маскуються під українські благодійні фонди.
