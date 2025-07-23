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Новини 23/07/2025

Вийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретатором

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Команда Python оголосила про вихід першої версії реліз-кандидата Python 3.14. Це фінальна стадія перед повноцінним релізом, який очікується 7 жовтня. Версія 3.14 RC1 вже доступна для завантаження на офіційному сайті Python.

Реліз-кандидат Python 3.14 — це збірка, яка максимально наближена до майбутньої стабільної версії. Відтепер до фінального релізу в код ядра можуть внести лише багфікси, які пройшли ревю. Наступний та останній реліз-кандидат – 3.14 RC2 — вийде 26 серпня.

Розробників бібліотек закликають розпочати адаптацію своїх пакетів під 3.14 та публікувати .whl-щбірки на PyPI.

Список ключових нововведень в Python 3.14:

Перелік раніше існуючих функцій, які прибрали чи змінили:

  • Підписи PGP для артефактів релізу більше не надаються. Замість них — підтримка Sigstore.
  • Інсталятор для Windows замінюється новим Python Install Manager (доступний у Microsoft Store).

Варто зауважити, що незважаючи на стабільність RC1, використовувати цю збірку в продакшені не рекомендується. Але вона цілком підходить для тестів та підготовки бібліотек.

 

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