Вийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретатором

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Команда Python оголосила про вихід першої версії реліз-кандидата Python 3.14. Це фінальна стадія перед повноцінним релізом, який очікується 7 жовтня. Версія 3.14 RC1 вже доступна для завантаження на офіційному сайті Python.

Реліз-кандидат Python 3.14 — це збірка, яка максимально наближена до майбутньої стабільної версії. Відтепер до фінального релізу в код ядра можуть внести лише багфікси, які пройшли ревю. Наступний та останній реліз-кандидат – 3.14 RC2 — вийде 26 серпня.

Розробників бібліотек закликають розпочати адаптацію своїх пакетів під 3.14 та публікувати .whl-щбірки на PyPI.

Список ключових нововведень в Python 3.14:

Перелік раніше існуючих функцій, які прибрали чи змінили:

Підписи PGP для артефактів релізу більше не надаються. Замість них — підтримка Sigstore.

Інсталятор для Windows замінюється новим Python Install Manager (доступний у Microsoft Store).

Варто зауважити, що незважаючи на стабільність RC1, використовувати цю збірку в продакшені не рекомендується. Але вона цілком підходить для тестів та підготовки бібліотек.

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