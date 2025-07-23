Вийшов Python 3.14 RC1: реліз-кандидат з прискореним інтерпретатором
Команда Python оголосила про вихід першої версії реліз-кандидата Python 3.14. Це фінальна стадія перед повноцінним релізом, який очікується 7 жовтня. Версія 3.14 RC1 вже доступна для завантаження на офіційному сайті Python.
Реліз-кандидат Python 3.14 — це збірка, яка максимально наближена до майбутньої стабільної версії. Відтепер до фінального релізу в код ядра можуть внести лише багфікси, які пройшли ревю. Наступний та останній реліз-кандидат – 3.14 RC2 — вийде 26 серпня.
Розробників бібліотек закликають розпочати адаптацію своїх пакетів під 3.14 та публікувати .whl-щбірки на PyPI.
Список ключових нововведень в Python 3.14:
- Експериментальний JIT-компілятор додано до офіційних збірок для macOS та Windows.
- Новий тип інтерпретатора, який забезпечує прискорення коду (для деяких компіляторів).
- PEP 779: Free-threaded Python — повна підтримка вільних потоків.
- Поліпшені повідомлення про помилки.
- Оптимізація генерації UUID v3-v5 (прискорення до 40%).
- PEP 750: шаблонні рядки t”…” — аналог f-рядків, але для кастомної обробки.
- PEP 649: відкладене обчислення інструкцій типів.
- PEP 765: тепер return, break, continue не можна використовувати так, щоб вони залишали finally.
- PEP 734: ізоляція інтерпретаторів у stdlib.
- Новий модуль compression.zstd підтримує алгоритм Zstandard.
- Кольорове виведення в CLI-інструментах (unittest, argparse, json, calendar).
- Оновлення uuid, pdb, підтримка підключення до віддалених процесів.
- PEP 768: інтерфейс зовнішнього налагодження без витрат.
- Новий CLI для аналізу запущених Python процесів.
- HMAC тепер реалізований усередині Python із формально верифікованою бібліотекою HACL*.
Перелік раніше існуючих функцій, які прибрали чи змінили:
- Підписи PGP для артефактів релізу більше не надаються. Замість них — підтримка Sigstore.
- Інсталятор для Windows замінюється новим Python Install Manager (доступний у Microsoft Store).
Варто зауважити, що незважаючи на стабільність RC1, використовувати цю збірку в продакшені не рекомендується. Але вона цілком підходить для тестів та підготовки бібліотек.
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