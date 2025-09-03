WordPress випустила інструмент для розробки Telex

Платформа для веб-публікацій WordPress представила ранню версію нового інструменту розробки на основі штучного інтелекту під назвою Telex. Як заявив співзасновник компанії Метт Мулленвег, новинка «спеціально для WordPress». Про це повідомляє TechCrunch.

Під час своєї доповіді на конференції WordCamp US 2025 у Портленді Мулленвег продемонстрував, як Telex дозволяє користувачам створювати блоки Gutenberg — або модульні фрагменти тексту, зображень чи колонок — з яких складається веб-сайт WordPress. Також він показав приклад, як один розробник використав новий інструмент для створення простої маркетингової анімації.

Telex вже доступний для ознайомлення за адресою telex.automattic.ai. Щоб скористатися сервісом, введіть запит на тип блоку контенту, який потрібно створити. Його буде згенеровано у вигляді ZIP-файлу, який можна встановити як плагін на сайт WordPress або WordPress Playground (платформа, яка дозволяє запускати WordPress у браузері на будь-якому пристрої без хостингу.)

Варто зазначити, що деякі тестувальники виявили, що Telex ще не зовсім готовий, оскільки кілька тестових проектів зазнали невдачі або потребували доопрацювання для належної роботи.

