logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 03/09/2025

WordPress випустила інструмент для розробки Telex

Дмитро Сімагін

Журналіст

Платформа для веб-публікацій WordPress представила ранню версію нового інструменту розробки на основі штучного інтелекту під назвою Telex. Як заявив співзасновник компанії Метт Мулленвег, новинка «спеціально для WordPress». Про це повідомляє TechCrunch.

Під час своєї доповіді на конференції WordCamp US 2025 у Портленді Мулленвег продемонстрував, як Telex дозволяє користувачам створювати блоки Gutenberg — або модульні фрагменти тексту, зображень чи колонок — з яких складається веб-сайт WordPress. Також він показав приклад, як один розробник використав новий інструмент для створення простої маркетингової анімації.

Telex вже доступний для ознайомлення за адресою telex.automattic.ai. Щоб скористатися сервісом, введіть запит на тип блоку контенту, який потрібно створити. Його буде згенеровано у вигляді ZIP-файлу, який можна встановити як плагін на сайт WordPress або WordPress Playground (платформа, яка дозволяє запускати WordPress у браузері на будь-якому пристрої без хостингу.)

Варто зазначити, що деякі тестувальники виявили, що Telex ще не зовсім готовий, оскільки кілька тестових проектів зазнали невдачі або потребували доопрацювання для належної роботи.

Нагадаємо, що в січні цього року Метт Мулленвег заблокував розробників, які пропонували створити форк WordPress.

Найбільш обговорювані статті

Колишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAIКолишнього розробника xAI звинуватили в крадіжці комерційної таємниці для OpenAI
xAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовнаxAI випустила модель Grok Code Fast 1. Вона оптимізована для розробки і поки безкоштовна
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіхЗумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і CursorІнструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівцівВ Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
Google запускає локальну версію GeminiGoogle запускає локальну версію Gemini
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з текстуНовий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
Код, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорівКод, згенерований senior-розробниками, потрапляє в продакшн у 2,5 рази частіше, ніж код джуніорів
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з ClaudeAnthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude
Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 3 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 3 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 2 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 1 місяць назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Новини - 1 тиждень назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером
Новини - 1 тиждень назад
Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Новини

Мінцифри шукає бажаючих тренувати національну LLM

 4 години назад

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

 5 години назад

JetBrains зробила безкоштовною ще одну свою IDE

 8 години назад

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

 9 години назад

WordPress випустила інструмент для розробки Telex

 11 години назад

Серед розробників знижується довіра до інструментів штучного інтелекту

 1 день назад

Google спростувала чутки про критичний баг у безпеці Gmail

 1 день назад

В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію

 1 день назад

LSP-плагіни в IntelliJ IDEA тепер працюють безкоштовно та без Ultimate-підписки

 1 день назад

Творець PHP-фреймворку Laravel застерігає розробників від написання надто складного коду

 2 дні назад

Спецпроєкти

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту
2.
Агент Gemini CLI інтегровано в редактор коду Zed
3.
Anthropic тестує веб-додаток Claude Code
4.
В Україні підрахували, як айтівці донатять на армію
5.
Google запускає локальну версію Gemini
6.
Інструмент кодування Codex став доступним як розширення для VS Code і Cursor
7.
В Україні шукають розробників національної LLM. Потрібні 6 фахівців
8.
OpenAI випустила нову голосову модель і знизила ціни на 20%
9.
Зумери не люблять віддалену роботу найбільше за всіх
10.
Anthropic буде навчати свої моделі на ваших чатах з Claude

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: