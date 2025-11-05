logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/11/2025 11:27

Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

Дмитро Сімагін

Журналіст

Програми, написані на Python, тепер будуть швидше запускатись завдяки затвердженню пропозиції PEP 810 Explicit lazy imports (Явний лінивий імпорт). Оновлення дозволяє скриптам відкладати завантаження імпортованих бібліотек до моменту їх фактичного застосування, пише The Register.

Розробники можуть відзначати окремі операції імпорту, як «ліниві» за допомогою явного синтаксису. Це дає програмам на Python скорочення часу запуску, споживання пам’яті та обсягу непотрібної роботи. 

Пропозиція зберігає повну зворотну сумісність: звичайні оператори імпорту залишаються незмінними, а lazy імпорт включається лише після явного запиту.

Імпорт модулів у Python — це одночасно і перевага, і проблема. Перевага, оскільки кілька операторів import можуть значно розширити функціональність програми. Водночас, це може стати проблемою, тому що імпортовані символи можуть ніколи не бути використані, що потенційно збільшує час запуску. Гарним прикладом цього може стати виклик програми з командного рядка за допомогою чогось на кшталт –help, через що виникає необхідність чекати, поки завантажаться непотрібні імпортовані елементи. Тепер, завдяки лінивому імпорту, завдання відкладається до того часу, поки воно дійсно не знадобиться.

Пропозицію щодо вдосконалення Python (PEP 810) було висунуто Пабло Сальгадуном, членом Керівної ради, 3 жовтня та схвалено 3 листопада.

Хоча в Python існує кілька способів реалізувати лінивий імпорт, але в самій мові досі немає ніяких вбудованих рішень. Попередні спроби удосконалення зазнали невдачі. PEP 690 було відхилено частково тому, що ця пропозиція робила лінивий імпорт стандартним, і це викликало занепокоєння щодо фрагментації спільноти та зворотної сумісності. Паралельно розробники створили власні обхідні способи, а деякі організації навіть відокремили форк CPython.

Прогнозується, що PEP 810 досягне успіху, оскільки лінивий імпорт зберігає зворотну сумісність та стандартизує те, що зараз є фрагментованим ландшафтом користувацьких рішень.

Головна > Новини > Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

Найбільш обговорювані статті

Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростанняНайкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання
Проект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробниківПроект Міноборони запрошує до себе Python- і .NET-розробників
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічникаЄдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника
Дуров представив нову децентралізовану мережу CocoonДуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScriptПопулярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript
Агентний редактор коду Cursor оновлено до версії 2.0. Головними новинками релізу стала оптимізована для кодування модель Composer та новий інтерфейс для паралельної роботи з багатьма агентами.В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
В App Store з'явились три нові функції для розробниківВ App Store з’явились три нові функції для розробників
Google NotebookLM тепер має пам'ять діалогів з користувачемGoogle NotebookLM тепер має пам’ять діалогів з користувачем
Метод split(): всі способи, як розділити рядок у Python, з прикладами

Девелопер створив добірку ресурсів для айтівців: більше 100 спільнот та чатів у Telegram, YouTube та Facebook

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Умовні оператори в Python: приклади та як використовувати

Навіщо і як документувати код на Python: основні кроки та поради розробника

Все не так просто, як здається: розбираємо складні випадки міграції баз даних у Django

Безкоштовні IT-курси та воркшопи: PowerCode Academy відкрила доступ до своєї бібліотеки

Її падіння не за горами: чому Python — не мова програмування майбутнього (і що з цим робити)

16 книг по Python для «чайників» та «богів» програмування (або майже богів)

Функція walk() модуля OS у Python

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

TEEI та DataCamp запустили безкоштовні курси по Python для українців

Геттери (Getters) та сеттери (Setters): керування атрибутами в Python

10 корисних скриптів для автоматизації на Python

Як стати Python-розробником: покрокова інструкція

«Математику люблю, але за неї не дуже добре платять»: розробниця про перехід із науки в IT та життя в Нідерландах

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

«Дуже простий, але тішить найсерйозніших хакерів»: за що розробники люблять нового конкурента Python

Стала відома трійка найпопулярніших мов: Java готується «поступитися лаврами»

Android, iOS, Java, C#, Python, QA: Andersen запускає безплатні стажування з працевлаштуванням

Приклади match/case в Python 3.10 з поясненням

Топ-15 компіляторів Python: програми та онлайн сервіси

Python-програміст з 9 роками досвіду «вигорів» і почав виготовляти столи

Прорив Python та топ ШІ-тулзів: Stack Overflow опублікував рейтинг мов програмування

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 1 місяць назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Новини - 4 тижні назад
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді

Новини

Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

 05.11.2025 11:27

Парне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідження

 05.11.2025 09:47

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

 04.11.2025 16:01

«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів

 04.11.2025 15:36

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

 04.11.2025 12:12

Apple повністю оновила веб-версію App Store

 04.11.2025 11:29

Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код

 04.11.2025 09:42

«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії

 03.11.2025 17:16

Alibaba відкрила безкоштовний доступ до своєї найпотужнішої моделі Qwen3-Max Thinking

 03.11.2025 15:52

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon
3.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
4.
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
5.
В оновлений Cursor 2.0 додано Composer — модель для кодування, яка в 4 рази швидша за аналоги
6.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
7.
Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»
8.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
9.
Єдиноріг з українським корінням Grammarly отримав нову назву Superhuman і запустив ШІ-помічника
10.
Популярність TypeScript на GitHub перевершує Python та JavaScript

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: