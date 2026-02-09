AI.com продано за рекордну суму в історії доменних імен

Власник платформи Crypto.com Кріс Маршалек здійснив найдорожчу покупку домену в історії, придбавши AI.com. Угода, повністю оплачена в криптовалюті невідомому продавцю, б’є усі попередні рекорди, пише TechCrunch.

Кілька років тому новий власник витратив $700 мільйонів за 20-річний контракт, який дає право перейменувати спортивну арену Staples Center у Лос-Анджелесі на Crypto.com Arena. Купівля домену AI.com йому обійшлась вдесятеро менше — у $70 мільйон.

Джерела стверджують, що Маршалек планує запустити на цьому сайті персонального агента зі штучним інтелектом для обміну повідомленнями, використання додатків та торгівлі фінансовими активами. «Якщо розглядати довгострокову перспективу — від 10 до 20 років — штучний інтелект стане однією з найбільших технологічних хвиль нашого життя», — сказав заявив він журналістам.

Купівля AI.com переписує історію рекордів продажі доменів. До цього моменту лідерство утримував сайт CarInsurance.com, за який у 2010 році заплатили $49,7 мільйонів. За ним йшли VacationRentals.com ($35 мільйонів у 2007 році) та Voice.com ($30 мільйонів у 2019 році).

Серед дороговартісних доменів варто також відмітити PrivateJet.com ($30 мільйонів), 360.com ($17 мільйонів) та Sex.com, який двічі продавався за понад $13 мільйонів кожного разу, хоча його другий власник збанкрутував, намагаючись монетизувати його.

Чи справді мегакоштовна покупка AI.com принесе прибуток, залишається відкритим питанням. Але Кріс Маршалек, вочевидь, впевнений у правильності свого рішення.

