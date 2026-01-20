logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 20/01/2026 12:00

Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Автор популярного фреймворку Ruby on Rails Девід Гайнемаєр Генссон скептично висловився щодо перспективи заміни молодших розробників штучним інтелектом. Він вважає, що сучасні інструменти генерації коду виглядають ефектно під час демонстрацій, але в реальній роботі поводяться надто нестабільно.

В інтерв’ю подкасту Next Token Генссон заявив, що штучний інтелект, справді, може раптово видати чудове рішення. Але потім він легко може запропонувати код, який незручно підтримувати і небезпечно розвивати.

На думку Генссона, штучний інтелект найчастіше пише робочий код. Але проблема не в компіляції чи тестах, а в якості. Такий код погано структурований, його складно читати, а що саме головне — його ризиковано підтримувати на перспективу. У реальних командах розробки це критична умова: код має бути зрозумілим не лише його автору, а й тим, хто прийде в компанію через півроку або рік.

Саме тут, як вважає розробник Ruby on Rails, LLM-моделі поступаються навіть джуніорам. Молодші розробники теж помиляються, але вони розуміють контекст системи, причини архітектурних рішень і вчаться думати про майбутнє продукту. Тому ідея «звільнимо джунів і прискоримося», на переконання Генссона, непродуктивна.

Нагадаємо, що цю думку поділяє і керівник AWS Метт Гарман. Не так давно він навзав відмову від найму молодших розробників однієї з найдурніших стратегій, оскільки без джуніорів компанії позбавляються кадрового резерву та майбутніх сеньйорів.

Головна > Новини > Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

Найбільш обговорювані статті

Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатківReplit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків
Microsoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортанняMicrosoft відмовляється від застарілого інструментарію для розгортання
Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічейПридбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей
Хакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UAХакери активно маскуються під українські благодійні фонди — CERT-UA
Microsoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML StudioMicrosoft відкрила код середовища розробки прототипів XAML Studio
Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифруванняТворець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування
Google опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелектуGoogle опублікувала Universal Commerce Protocol. Він стандартизує замовлення та онлайн-оплату через агентів штучного інтелекту
«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився
У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зрослиУ 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

99% шансів НЕ отримати офер. Обіцянки IT-курсів vs. реальна статистика: велике дослідження Highload

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Законослухняний джун втратив роботу через бюрократію військомату

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Топ текстів
- 4 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 4 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Новини - 2 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 4 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 1 місяць назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи
Новини - 3 тижні назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 4 тижні назад
В Україні офіційно затвердили День програміста: коли відзначати нове свято

Новини

Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

 20.01.2026 12:00

Google ускладнить інсталяцію Android-додатків зі сторонніх джерел

 20.01.2026 10:39

JavaScript-бібліотеку jQuery оновлено до версії 4.0. Це перший реліз з 2016 року

 20.01.2026 09:33

Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

 19.01.2026 16:24

«Зараз вони продуктивніші, ніж коли-небудь»: Salesforce припиняє пошук нових розробників

 19.01.2026 15:18

Фінансисти всерйоз налякані тим, що квантові обчислення «ось-ось» зламають шифрування біткоїну

 19.01.2026 12:28

Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту

 19.01.2026 11:07

У ChatGPT може з'явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів

 19.01.2026 09:45

Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи

 16.01.2026 16:13

У ChatGPT з'явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів

 16.01.2026 15:23

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Топ текстів тижня
1.
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
2.
У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні
3.
Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним
4.
«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився
5.
Медіа про технології та бізнес ITC.ua, MC.today та Highload об’єднуються із діловим виданням The Page та платформою SPEKA
6.
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
7.
Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX
8.
Придбаний Meta стартап Manus випустив інструмент для запису, розшифровки та аналізу зустрічей
9.
Творець месенджера Signal представив ШІ-помічника Confer. Він має відкритий код та засоби шифрування
10.
У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: