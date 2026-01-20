Творець Ruby on Rails: штучний інтелект не готовий замінити навіть джуніорів

Автор популярного фреймворку Ruby on Rails Девід Гайнемаєр Генссон скептично висловився щодо перспективи заміни молодших розробників штучним інтелектом. Він вважає, що сучасні інструменти генерації коду виглядають ефектно під час демонстрацій, але в реальній роботі поводяться надто нестабільно.

В інтерв’ю подкасту Next Token Генссон заявив, що штучний інтелект, справді, може раптово видати чудове рішення. Але потім він легко може запропонувати код, який незручно підтримувати і небезпечно розвивати.

На думку Генссона, штучний інтелект найчастіше пише робочий код. Але проблема не в компіляції чи тестах, а в якості. Такий код погано структурований, його складно читати, а що саме головне — його ризиковано підтримувати на перспективу. У реальних командах розробки це критична умова: код має бути зрозумілим не лише його автору, а й тим, хто прийде в компанію через півроку або рік.

Саме тут, як вважає розробник Ruby on Rails, LLM-моделі поступаються навіть джуніорам. Молодші розробники теж помиляються, але вони розуміють контекст системи, причини архітектурних рішень і вчаться думати про майбутнє продукту. Тому ідея «звільнимо джунів і прискоримося», на переконання Генссона, непродуктивна.

Нагадаємо, що цю думку поділяє і керівник AWS Метт Гарман. Не так давно він навзав відмову від найму молодших розробників однієї з найдурніших стратегій, оскільки без джуніорів компанії позбавляються кадрового резерву та майбутніх сеньйорів.