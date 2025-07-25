Навіщо тестові, коли є портфоліо?

Одразу два офтопи:
- Я також виконувала тестові;
- Тестове має бути коротким, чітким, і, бажано, оплачуваним. Я проти отих кілометрових ТЗ-шок в стилі «Зроби нам безкоштовно роботу, бо поки це нікому роботи».
Тестове завдання, здебільшого, це не каприз з боку роботодавця. Звісно, є випадки коли те тестове пхають без розбору на всі посади, не замислюючись «А який з цього сенс і що ми хочемо у підсумку побачити?».
Якщо ми говоримо про креативні посади, то тестове тут цілком оправдане. Бо портфоліо — це красива, естетично оформлена картинка. І це нормально, бо всі ми хочемо виглядати презентабельно серед усіх. А тестове — це те, як кандидат буде працювати саме з продуктом компанії, з ЦА компанії та tone-of-voice. І інколи, на жаль, саме з задачами компанії людина не справляється.
На моїй памʼяті є багато тестових, де кандидат з гарним портфоліо, допускав орфографічні помилки, плутав tone-of-voice (на дитячий контент копірайти у стилі «хочеш бути girly girl» і т.д.
Також, я декілька разів зустрічалася з ситуацією, коли наймаючий менедежер перевіряє 2-3 портфоліо і знаходить там абсолютно однакові роботи. Слово в слово, під копірку.
Я не виключаю, що і тестове не є показником — бо в еру ChatGPT і допомоги залу можна виконати будь-яке завдання успішно. Але інколи тестове це не про «перевірити талант», а побачити як людина розуміє та підходить до роботи з конкретним запитом від компанії.
Так, тестове не завжди потрібне, ним можна зловживати у дві сторони найму. Скласти тестове також треба вміти, але коли воно складене грамотно, то це дуже допомагає керівнику у прийнятті рішення. Тому для певних посад портфоліо краще працює разом з тестовим.
Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.
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Цей матеріал – не редакційний, це – особиста думка його автора. Редакція може не поділяти цю думку.
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