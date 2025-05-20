Що таке Elevator Pitch і як його використати на співбесідах?

Elevator Pitch — це коротка (30–60 секунд) презентація себе, своєї ідеї або продукту. У бізнесі його використовують, щоб швидко й чітко донести суть до співрозмовника — ніби ви їдете з ним у ліфті й маєте лише одну хвилину, щоб зацікавити.
Де він використовується?
- У стартапах — щоб зацікавити інвестора.
- У продажах — щоб швидко привернути увагу клієнта.
- Під час нетворкінгу — щоб представити себе в неформальній ситуації.
- А також — на співбесіді, коли потрібно коротко й змістовно розповісти про себе.
Як його структурувати?
Рекомендую розділити свій спітч на три частини:
- Хто ви?
- Чому ви кваліфіковані?
- Чому ви тут / чого прагнете?
Наприклад: «Я — рекрутерка з 4-річним досвідом у сфері IT. За останній рік закрила 20+ вакансій middle та senior рівня, скоротивши час найму на 25% завдяки впровадженню інструментів ШІ. Шукаю команду, де зможу підсилити процеси автоматизацією, а також розвивати свої навички в аналітиці».
Після такої презентації інтерв’юер зможе поставити уточнювальні запитання щодо вашого досвіду, щоб дізнатися певно інформацію глибше.
Якщо ви надто довго розповідаєте про себе — це не обов’язково демонструє вашу кваліфікацію. Часто це сигнал, що ви не вмієте структурувати свої думки.
Цей текст з особистого блогу, опублікований з дозволу автора.
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