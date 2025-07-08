Блокування українських фрилансерів: Upwork почав вирішувати проблему та надав рекомендації

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Популярна фриланс-платформа Upwork відреагувала на проблему, яка стосувалась блокування українських користувачів. Як повідомив Кирило Козак, який першим звернув увагу на бан понад 130 українських фрилансерів, Upwork розглядає звернення. Виявилось, що проблеми в більшості випадків виникали через нетипове IP, під яким авторизувались українці.

Щоб в подальшому уникнути ситуації з автоматичним блокуванням, українським користувачам Upwork варто дотримуватись наступних рекомендацій:

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Якщо ви живете поблизу зон дії РЕБ чи під час повітряних тривог:

Перелік ключових проблем, з якими зіткнулись користувачі Upwork з України:

93.7% подавали апеляції, але це рідко допомагало;

87.4% втратили єдине джерело доходу під час війни;

87.4% працювали під час повітряних тривог;

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48% мали проблеми з IP через радіоелектронну боротьбу (РЕБ);

25.2% мають міжнародну структуру команди;

19.7% їхні регіони класифікували як “OFAC territory”.

За словами Кирила Козака, колишнього ком’юніті-менеджер Upwork в Україні, якщо користувача ще не розблокували, йому варто писати additional e-mail на пошту Upwork з роз’ясненням причин — «доказувати, що ви не жираф, та що ваші клієнти досі вас чекають».

Нагадаємо, що очільник Мінцифри Михайло Федорів теж відреагував на блокування фрилансерів, пообіцявши допомогу через звернення до Upwork від імені міністерства.

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