Блокування українських фрилансерів: Upwork почав вирішувати проблему та надав рекомендації
Популярна фриланс-платформа Upwork відреагувала на проблему, яка стосувалась блокування українських користувачів. Як повідомив Кирило Козак, який першим звернув увагу на бан понад 130 українських фрилансерів, Upwork розглядає звернення. Виявилось, що проблеми в більшості випадків виникали через нетипове IP, під яким авторизувались українці.
Щоб в подальшому уникнути ситуації з автоматичним блокуванням, українським користувачам Upwork варто дотримуватись наступних рекомендацій:
Якщо ви живете поблизу зон дії РЕБ чи під час повітряних тривог:
- Працюйте з дому під кабельним інтернетом, а не мобільним.
- Уникайте роботи з телефона під час тривог.
- Не використовуйте мобільний додаток від Upwork з мобільного.
- Не юзайте VPN (він легко детектиться як аномалія).
- Якщо ви овнер агенції: заходьте з одного місця (IP) та майте the same digital fingerprint.
- В Дніпрі деякі провайдери давали кримські IP-адреси. Перевіряйте свій IP.
Перелік ключових проблем, з якими зіткнулись користувачі Upwork з України:
- 93.7% подавали апеляції, але це рідко допомагало;
- 87.4% втратили єдине джерело доходу під час війни;
- 87.4% працювали під час повітряних тривог;
- 72.4% спостерігали патерн: успішна верифікація → бан через 24-48 годин
- 48% мали проблеми з IP через радіоелектронну боротьбу (РЕБ);
- 25.2% мають міжнародну структуру команди;
- 19.7% їхні регіони класифікували як “OFAC territory”.
За словами Кирила Козака, колишнього ком’юніті-менеджер Upwork в Україні, якщо користувача ще не розблокували, йому варто писати additional e-mail на пошту Upwork з роз’ясненням причин — «доказувати, що ви не жираф, та що ваші клієнти досі вас чекають».
Нагадаємо, що очільник Мінцифри Михайло Федорів теж відреагував на блокування фрилансерів, пообіцявши допомогу через звернення до Upwork від імені міністерства.
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