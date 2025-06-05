ChatGPT отримав доступ до хмарних документів та сторонніх дослідницьких інструментів

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У ChatGPT додали конектори для підключення до хмарних сервісів, таких як Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive і SharePoint. Також чат-бот отримав можливість записувати ділові зустрічі та використовувати зовнішні інструменти для глибоких досліджень, пише SiliconAngle.

Нові конектори дозволяють шукати та аналізувати інформацію в приватних хмарних сховищах. Наприклад, фінансовий аналітик тепер може попросити ChatGPT проаналізувати фінансовий звіт компанії та бухгалтерські файли, які зберігаються в Dropbox. Фахівець з маркетингу може використовувати ChatGPT для створення аналітичних даних на основі презентації продукту через Box або Google Drive.

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OpenAI заявила, що конектори відповідатимуть політикам організації щодо контролю доступу, щоб користувачі могли збирати аналітику або отримувати відповіді лише з тих документів і файлів, які їм дозволено відкривати.

Ще одне оновлення стосується запису та транскрибації зустрічей. Чат-бот тепер може створювати нотатки про зустріч із позначками часу, щоб користувачі могли перевірити, що саме було сказано.

Завдяки новим функціям OpenAI конкурує з такими компаніями, як Zoom, ClickUp та Notion Labs, які пропонують аналогічні інструменти для транскрибації та підсумовування зустрічей на базі штучного інтелекту.

Нагадаємо, що вчора безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам’яті. Завдяки їй ChatGPT може зберігати розмови протягом більш тривалого періоду. Наприклад, якщо ви наказали ChatGPT не використовувати довгі тире, і він зберіг це в пам’яті, то в наступних розмовах чат-бот буде виконувати цю команду.

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