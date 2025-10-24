ChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні дані

OpenAI додає в ChatGPT функцію під назвою Company knowledge. Вона працює на базі версії GPT-5, яка навчена переглядати дані з різних корпоративних джерел, таких як Slack, SharePoint, Google Диск і GitHub, щоб надавати вичерпні та точні відповіді з посиланнями на внутрішні дані компанії. Про це пише блог OpenAI.

Щоб почати застосовувати нову функцію в ChatGPT, слід виконати наступні дії:



Відкрийте ChatGPT і натисніть «Знання компанії» (Company knowledge) під редактором повідомлень. (Для використання цієї функції потрібно підключити свої корпоративні програми до ChatGPT.)

Введіть запит і натисніть Enter.

Поки ChatGPT шукає дані вашої організації, ви можете стежити за подіями на бічній панелі, щоб побачити, що він переглядає та як використовує цю інформацію.

Коли ChatGPT нарешті представить відповідь, ви побачите, які саме джерела були використані для її формування, а також конкретні фрагменти, з яких було витягнуто інформацію.

Ви також можете натиснути на будь-яке посилання, щоб відкрити оригінальне джерело для отримання додаткової інформації.

Важливо зазначити, що ChatGPT не може шукати в інтернеті або створювати діаграми та зображення, якщо ви ввімкнули функцію Company knowledge. Однак ви завжди можете вимкнути її після отримання бажаної відповіді та продовжувати працювати в тій самій розмові, щоб використовувати ці можливості.

Поки що нова функція доступна лише в тарифах ChatGPT Business, Enterprise та Edu. У найближчі місяці OpenAI планує ввімкнути Company knowledge за допомогою повного списку функцій ChatGPT.