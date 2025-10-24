logo

24/10/2025 12:44

ChatGPT тепер може аналізувати внутрішні корпоративні дані

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI додає в ChatGPT функцію під назвою Company knowledge. Вона працює на базі версії GPT-5, яка навчена переглядати дані з різних корпоративних джерел, таких як Slack, SharePoint, Google Диск і GitHub, щоб надавати вичерпні та точні відповіді з посиланнями на внутрішні дані компанії. Про це пише блог OpenAI.

Щоб почати застосовувати нову функцію в ChatGPT, слід виконати наступні дії:

  • Відкрийте ChatGPT і натисніть «Знання компанії» (Company knowledge) під редактором повідомлень. (Для використання цієї функції потрібно підключити свої корпоративні програми до ChatGPT.)
  • Введіть запит і натисніть Enter.
  • Поки ChatGPT шукає дані вашої організації, ви можете стежити за подіями на бічній панелі, щоб побачити, що він переглядає та як використовує цю інформацію.
  • Коли ChatGPT нарешті представить відповідь, ви побачите, які саме джерела були використані для її формування, а також конкретні фрагменти, з яких було витягнуто інформацію.
  • Ви також можете натиснути на будь-яке посилання, щоб відкрити оригінальне джерело для отримання додаткової інформації.

Важливо зазначити, що ChatGPT не може шукати в інтернеті або створювати діаграми та зображення, якщо ви ввімкнули функцію Company knowledge. Однак ви завжди можете вимкнути її після отримання бажаної відповіді та продовжувати працювати в тій самій розмові, щоб використовувати ці можливості. 

Поки що нова функція доступна лише в тарифах ChatGPT Business, Enterprise та Edu. У найближчі місяці OpenAI планує ввімкнути Company knowledge за допомогою повного списку функцій ChatGPT.

