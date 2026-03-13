logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/03/2026 10:36

Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

Дмитро Сімагін

Автор новин

Чат-бот Claude від Anthropic отримав функцію генерації векторної графіки та складних діаграм у реальному часі.

При роботі з Claude користувачі більше не обмежені лише текстом чи програмним кодом. Оновлення віртуального помічника дозволяє миттєво створювати SVG-ілюстрації, схеми, архітектурні креслення та інтерактивні графіки безпосередньо у вікні чату. Програмісти та дизайнери тепер отримують готові візуальні прототипи за лічені секунди.

До цього подібний функціонал мали лише чат-боти OpenAI та Google, які мали своєрідну монополію на візуальний контент.

Ось кілька прикладів. Ви можете запитати Claude, як працюють складні відсотки, і він покаже криву діаграму для експериментів. Або ви можете запитати про періодичну таблицю хімічних елементів, і він створить інтерактивну візуалізацію, на якій можна натискати на окремі елементи, щоб отримати більше деталей.


Claude самостійно аналізує запит та підбирає колірну палітру, стиль і структуру об’єктів. Замість того щоб описувати інтерфейс словами, розробник просто просить LLM намалювати його. Це значно прискорює етап проектування, оскільки векторні формати дозволяють легко редагувати отримані файли у професійному софті. Компанія Anthropic робить ставку на точність виконання інструкцій, де їхня модель традиційно демонструє кращі результати за конкурентів.

Нинішній крок демонструє зміну пріоритетів у бік повної мультимодальності. Глобальний тренд на створення універсальних ШІ-агентів змушує навіть найбільш консервативних гравців ринку впроваджувати роботу з графікою та медіафайлами.

Для IT-професіоналів оновлення означає можливість візуалізувати технічні завдання під час обговорення. Функція спрощує комунікацію між технічними командами та замовниками, бо дозволяє миттєво показувати ідеї наочно. Поки що інструмент доступний обмеженому колу користувачів, проте масове розгортання очікується вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, не так давно хакер змусив LLM-модель Claude стати його спільником у нападі на уряд Мексики.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблемиOpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
Китайський агент штучного інтелекту під час навчання почав таємно майнити криптовалютуКитайський агент штучного інтелекту почав таємно майнити криптовалюту
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 роківЗаробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
Microsoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентівMicrosoft випустила Copilot Cowork — мультимодальний інструмент для запуску агентів
Anthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code ReviewAnthropic презентує новий інструмент перевірки пул-реквестів Code Review
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на українських користувачів iPhone, ймовірно створений оборонним підрядником СШАНабір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
Anthropic запускає маркетплейс інструментів на базі ClaudeAnthropic запускає маркетплейс інструментів на базі Claude
Microsoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атакMicrosoft: хакери застосовують штучний інтелект на всіх етапах атак
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»
Claude тепер може створювати та редагувати файли

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

ШІ-копілоти, чат-боти та віртуальні помічники для написання коду. Які бувають і що можуть

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

ChatGPT для Windows скачати тепер може кожен

Українські розробники створили нейромережу, яка чистить інформацію про «прильоти»

Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT

Які є альтернативи ChatGPT, коли потрібна точність та достовірність?

Projector запустив чат-бот, який допомагає обрати професію в IT

Як створити власний ChatGPT? Завдяки новому рішенню це можна зробити за кілька хвилин

Чат-бот Grok інтегрували в Telegram

З'явився безплатний вебінар з розробки ботів в Telegram на Java з нуля

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Тести Claude 4 підтверджують лідерство в кодуванні, але є один суттєвий недолік

Який чат-бот найкращий? Тести порівняли Google Gemini з ChatGPT

У ChatGPT дозволять завантажувати файли з кодом

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

Google представила експериментальний чат-бот Learn About

Anthropic тепер дозволяє створювати додатки безпосередньо в чат-боті Claude

Google Bard: ефективний аналог ChatGPT

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 3 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 3 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

 13.03.2026 10:36

Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств

 13.03.2026 08:53

Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть

 12.03.2026 17:39

Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента

 12.03.2026 16:15

Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри

 12.03.2026 14:54

Perplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini

 12.03.2026 12:41

Google запускає пробні версії мобільних ігор

 12.03.2026 11:09

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

 12.03.2026 08:48

OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT

 11.03.2026 18:00

Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger

 11.03.2026 17:17

Спецпроєкти

Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
OpenAI відкладає запуск «режиму для дорослих» у ChatGPT: виникли проблеми
5.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
6.
Набір експлойтів Coruna, який росіяни застосовували для атак на iPhone в Україні, ймовірно створений оборонним підрядником США
7.
Sony тестує динамічне ціноутворення для ігор PlayStation
8.
Програмісти — перші в зоні ризику: в Anthropic порахували, як швидко вас замінить LLM
9.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
10.
Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: