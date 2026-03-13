Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізації

Чат-бот Claude від Anthropic отримав функцію генерації векторної графіки та складних діаграм у реальному часі.

При роботі з Claude користувачі більше не обмежені лише текстом чи програмним кодом. Оновлення віртуального помічника дозволяє миттєво створювати SVG-ілюстрації, схеми, архітектурні креслення та інтерактивні графіки безпосередньо у вікні чату. Програмісти та дизайнери тепер отримують готові візуальні прототипи за лічені секунди.

До цього подібний функціонал мали лише чат-боти OpenAI та Google, які мали своєрідну монополію на візуальний контент.

Ось кілька прикладів. Ви можете запитати Claude, як працюють складні відсотки, і він покаже криву діаграму для експериментів. Або ви можете запитати про періодичну таблицю хімічних елементів, і він створить інтерактивну візуалізацію, на якій можна натискати на окремі елементи, щоб отримати більше деталей.



Claude самостійно аналізує запит та підбирає колірну палітру, стиль і структуру об’єктів. Замість того щоб описувати інтерфейс словами, розробник просто просить LLM намалювати його. Це значно прискорює етап проектування, оскільки векторні формати дозволяють легко редагувати отримані файли у професійному софті. Компанія Anthropic робить ставку на точність виконання інструкцій, де їхня модель традиційно демонструє кращі результати за конкурентів.

Нинішній крок демонструє зміну пріоритетів у бік повної мультимодальності. Глобальний тренд на створення універсальних ШІ-агентів змушує навіть найбільш консервативних гравців ринку впроваджувати роботу з графікою та медіафайлами.

Для IT-професіоналів оновлення означає можливість візуалізувати технічні завдання під час обговорення. Функція спрощує комунікацію між технічними командами та замовниками, бо дозволяє миттєво показувати ідеї наочно. Поки що інструмент доступний обмеженому колу користувачів, проте масове розгортання очікується вже найближчими тижнями.

