logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/12/2025 09:48

Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU

Дмитро Сімагін

Журналіст

Павло Дуров оголосив про запуск Confidential Compute Open Network (Cocoon) — конфіденційної, відкритої та децентралізованої мережі, в якій розробники додатків можуть безпечно виконувати обчислення штучного інтелекту. За словами засновника Telegram, власники GPU вже заробляють TON на обробці запитів користувачів Cocoon.

«Централізовані постачальники обчислювальних ресурсів, такі як Amazon та Microsoft, діють як дорогі посередники, які підвищують ціни та знижують рівень конфіденційності. Cocoon вирішує як економічні, і конфіденційні проблеми, пов’язані з традиційними постачальниками обчислювальних потужностей для штучного інтелекту», — написав Дуров.

Принцип роботи Cocoon полягає в тому, що розробники додатків отримують доступ до обчислювальних ресурсів напряму у користувачів — за нижчими розцінками, ніж у централізованих провайдерів типу Microsoft або Amazon. Дуров заявив, що частина запитів Telegram, пов’язаних з автоматичним перекладом повідомлень, вже проходить через нову мережу.

Протягом наступних кількох тижнів команда проекту залучатиме більше постачальників GPU та розробників до Cocoon. Крім того, Павло Дуров запевнив у «100% конфіденційності» нової мережі:

«Користувачі Telegram можуть очікувати на появу нових функцій, пов’язаних з штучним інтелектом, побудованих на 100% конфіденційності. Cocoon поверне контроль та конфіденційність туди, де вони й мають бути – до користувачів».

Незабаром розробники програм зможуть використовувати оптимізоване рішення на базі Docker для розгортання власних клієнтських екземплярів. Ще однієї новинкою Cocoon стане легка клієнтська бібліотека, яка дозволяє програмам підключатися безпосередньо до цієї мережі.

 

Головна > Новини > Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU

Найбільш обговорювані статті

Поліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPTПоліція США провела кілька арештів за «кримінальні» запити в ChatGPT
Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багівMicrosoft і GitHub об’єднали свої інструменти пошуку багів
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванніAnthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні
Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь KiroAmazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгуриКитайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товаруChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПКGoogle розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
Microsoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелектуMicrosoft додає в Блокнот підтримку таблиць та нові функції штучного інтелекту
Telegram тестує функцію заморозки акаунту

У Telegram з'явився автоматичний переклад повідомлень в каналах

Toп-40 українських Telegram-каналів про IT: новини, QA, SEO, DevOPS, IT-бізнес, та багато іншого

Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

7 корисних Telegram-чатів для айтівців

Павло Дуров застряг у Франції надовго: прокуратура готує нове звинувачення

Програміст розробив чат-бот в Telegram з моніторингом світла в будинку: як він працює

Розробник створив Telegram-бот українською мовою програмування. Ось покрокова інструкція

У Telegram додали функцію групових дзвінків до 100 осіб із наскрізним шифруванням

«Робота в тилу»: автори сервісу запустили Telegram-бот для пошуку волонтерських вакансій

Telegram тестує функцію платних повідомлень

Як створити Телеграм-бот на Python за 30 хвилин

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

У Telegram з'явився автопереклад дописів з української мови

Telegram почав розкривати IP-адреси та телефонні номери користувачів за запитами правоохоронців

Telegram розширює функціонал подарунків: тепер їх можна виставляти на аукціон

Українські розробники створили нейромережу, яка чистить інформацію про «прильоти»

Розробники в партнерстві з WhiteBIT запустили гривневий стейблкоїн. Зараз розігрують 300,000 токенів UAHg

 

Telegram запускає додатковий метод верифікації та можливість перетворювати подарунки на NFT

Платна підписка в Telegram: що пропонують і скільки коштує

Telegram оголосив конкурс для розробки аналога YouTube

З'явився безплатний вебінар з розробки ботів в Telegram на Java з нуля

Черкаські розробники створили бот для доставки гуманітарних вантажів

Інтерфейс для розробки міні-додатків Telegram отримав 10 нових функцій

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 4 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 3 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 3 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 2 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Досвід - 1 місяць назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 3 дні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 4 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 1 місяць назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

Новини

Women in Tech Conference 2025: Безкоштовна онлайн-подія для ІТ та бізнесу

 01.12.2025 10:24

Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU

 01.12.2025 09:48

У КПІ будуть викладати «Програмування комп'ютерних ігор» за підтримки GSC Game World

 28.11.2025 17:16

Хакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атак

 28.11.2025 15:42

Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

 28.11.2025 12:45

Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»

 28.11.2025 11:58

Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ

 28.11.2025 09:28

Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store

 27.11.2025 16:50

OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

 27.11.2025 15:42

Microsoft прискорює цикл оновлень Visual Studio. Не всі розробники цим задоволені

 27.11.2025 12:49

Спецпроєкти

«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
2.
Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає
3.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою
4.
Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури
5.
Українські роботодавці готові платити до $2000 за рекомендацію miltech-фахівця
6.
«Найкраща модель для кодування»: розробники поділились першими враженнями про Claude Opus 4.5
7.
Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК
8.
Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2
9.
ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару
10.
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: