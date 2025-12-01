Дуров запустив Cocoon — децентралізовану мережу, де користувачі можуть заробляти на оренді GPU

Павло Дуров оголосив про запуск Confidential Compute Open Network (Cocoon) — конфіденційної, відкритої та децентралізованої мережі, в якій розробники додатків можуть безпечно виконувати обчислення штучного інтелекту. За словами засновника Telegram, власники GPU вже заробляють TON на обробці запитів користувачів Cocoon.

«Централізовані постачальники обчислювальних ресурсів, такі як Amazon та Microsoft, діють як дорогі посередники, які підвищують ціни та знижують рівень конфіденційності. Cocoon вирішує як економічні, і конфіденційні проблеми, пов’язані з традиційними постачальниками обчислювальних потужностей для штучного інтелекту», — написав Дуров.

Принцип роботи Cocoon полягає в тому, що розробники додатків отримують доступ до обчислювальних ресурсів напряму у користувачів — за нижчими розцінками, ніж у централізованих провайдерів типу Microsoft або Amazon. Дуров заявив, що частина запитів Telegram, пов’язаних з автоматичним перекладом повідомлень, вже проходить через нову мережу.

Протягом наступних кількох тижнів команда проекту залучатиме більше постачальників GPU та розробників до Cocoon. Крім того, Павло Дуров запевнив у «100% конфіденційності» нової мережі:

«Користувачі Telegram можуть очікувати на появу нових функцій, пов’язаних з штучним інтелектом, побудованих на 100% конфіденційності. Cocoon поверне контроль та конфіденційність туди, де вони й мають бути – до користувачів».

Незабаром розробники програм зможуть використовувати оптимізоване рішення на базі Docker для розгортання власних клієнтських екземплярів. Ще однієї новинкою Cocoon стане легка клієнтська бібліотека, яка дозволяє програмам підключатися безпосередньо до цієї мережі.