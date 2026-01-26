Функція тимчасового чату ChatGPT стає персоналізованою

OpenAI тестує оновлення функції тимчасового чату в ChatGPT. Вона дозволить користувачам зберегти персоналізацію в тимчасовому чаті, при цьому цей чат не матиме впливу на обліковий запис, повідомляє Bleeping Computer.

Тимчасовий чат ChatGPT не використовуватиме та не посилатиметься на ваші минулі розмови чи будь-які збережені спогади з діалогів. Але він все одно виконуватиме інструкції користувача, якщо вони ввімкнені. Також він зберігає персоналізацію (пам’ять, історія чату, стиль та налаштування тону). З міркувань безпеки OpenAI може зберігати копію чату до 30 днів.

Щоб розпочати діалог в режимі тимчасового чату, відкрийте новий чат і натисніть кнопку «Тимчасово» у формі таблетки у верхньому правому куті.

Кілька днів тому OpenAI запровадила модель прогнозування віку в ChatGPT, яка самостійно визначає вік користувача на основі його спілкування в чаті, поведінки в розмовах та інших факторів. Компанія попереджає, що ця нова функція поки не ідеальна, тому може помилково зараховувати, що деякі дорослі користувачі є підлітками. Якщо щось подібне сталося і чат-бот обмежив обліковий запис, дорослі користувачі можуть підтвердити свій вік, щоб розблокувати повний доступ до сервісу.

Обмежені облікові записи все ще відповідають в діалогах, але «заблокований» користувач не зможе взаємодіяти з чат-ботом на такі теми, як насильство, кровопролиття чи вірусні челенджі.

Нагадаємо, вже незабаром у ChatGPT може з’явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів.