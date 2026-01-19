У ChatGPT може з’явитись трансляція музики та обробка завантажених файлів

Аналіз коду веб-додатку ChatGPT виявив відразу декілька нових функцій, які готують до релізу. Схоже, OpenAI тестує нову функцію або продукт під кодовою назвою Sonata, що може бути пов’язано з музикою чи аудіофайлами, повідомляє Bleeping Computer.

Дослідник коду Тібор Блахо помітив нові імена хостів: sonata.openai.com (дата 16.01.2026) та sonata.api.openai.com (дата 15.01.2026). Нове ім’я хоста означає, що OpenAI тестує новий сервіс. Вони часто вказують на веб-сторінку продукту, внутрішній інструмент або веб-додаток.

Також нова версія веб-застосунку ChatGPT містить посилання на функцію під кодовою назвою Salute. Вона дозволяє створювати завдання із завантаженням файлів та відстежувати їхній прогрес.

Ще одним оновленням є посилання на прапорець is model preferred (модель, яка має перевагу), що може свідчити про те, що ChatGPT незабаром зможе вибрати модель, спеціально оптимізовану для результатів пошуку місцевого бізнесу, ресторанів та готелів у віджетах бізнес-карт.

Крім цього, у чат-боті з’явиться підтримка нового Secure Tunnel для серверів MCP.

«Secure Tunnel підключає ваш внутрішній MCP-сервер до OpenAI через клієнтський тунель, розміщений на клієнті, через HTTPS лише для вихідних повідомлень, тому жодних змін у вхідний брандмауер вносити не потрібно», — йдеться у довідці OpenAI.

І останнє, але не менш важливе: OpenAI тестує вбудовані блоки коду з можливістю редагування та математичні блоки. Це може бути схоже на «блок форматування», який нещодавно додали до GPT, і який, по суті, є міні-панеллю інструментів редактора, яка з’являється, коли ви виділяєте текст.

Нагадаємо, кілька днів тому в ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Але від доступний тільки для платних користувачів.