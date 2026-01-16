logo

16/01/2026

У ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI випустила велике оновлення для ChatGPT з підтримкою розширеного пошуку в історії чатів, але ця функція доступна лише для передплатників тарифів Plus і Pro, повідомляє Bleeping Computer.

В інтерфейсі ChatGPT вже є історія чатів. Проблема в тому, що пошук у ній працює не дуже добре. Фактично, пошук в розмовах з чат-ботом не може знайти те, що ви шукаєте, якщо у вас є кілька схожих тем.

OpenAI стверджує, що знає про цю проблему, тому запускає нову функцію, яка дозволяє надійно знаходити конкретні деталі чату.

«Коли ввімкнено пошук в історії чатів, ChatGPT тепер може надійніше знаходити конкретні деталі з минулих розмов по вашому запиту», — уточнює OpenAI в оновлених нотатках до релізу.

Будь-який попередній чат, який використовувався для відповіді на запитання користувача, тепер відображається як джерело, що дозволяє відкрити та переглянути оригінальний контекст.

Крім того, OpenAI покращує можливості диктування тексту в ChatGPT для всіх зареєстрованих користувачів, значно зменшуючи кількість порожніх транскрипцій та підвищуючи точність.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що OpenAI тестує в ChatGPT нову функцію під назвою Jobs. Вона допомогатиме вивчати вакансії, покращувати резюме та планувати кар’єру.

 

У ChatGPT з'явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів

 16.01.2026

У програмах, згенерованих штучним інтелектом, багато помилок безпеки — дослідження

 16.01.2026 12:14

Українська компанія MacPaw закриває свій маркетплейс Setapp Mobile

 16.01.2026 10:44

Replit запускає інструмент вайб-кодингу iOS-додатків

 16.01.2026 09:18

GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень

 15.01.2026 16:46

Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX

 15.01.2026 15:47

Компанія Ілона Маска погодилась змінити алгоритм Grok через ризик судової заборони

 15.01.2026 12:45

Розширення Copilot Studio для VS Code стало загальнодоступним

 15.01.2026 11:18

У 2025 році користувачі менше завантажували мобільні програми, але доходи розробників зросли

 15.01.2026 09:41

«Скопіювали чужий код»: конкурс з розробки LLM-моделі з нуля провалився

 14.01.2026 16:40

