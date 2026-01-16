У ChatGPT з’явився розширений пошук в історії діалогів. Тільки для платних користувачів

Компанія OpenAI випустила велике оновлення для ChatGPT з підтримкою розширеного пошуку в історії чатів, але ця функція доступна лише для передплатників тарифів Plus і Pro, повідомляє Bleeping Computer.

В інтерфейсі ChatGPT вже є історія чатів. Проблема в тому, що пошук у ній працює не дуже добре. Фактично, пошук в розмовах з чат-ботом не може знайти те, що ви шукаєте, якщо у вас є кілька схожих тем.

OpenAI стверджує, що знає про цю проблему, тому запускає нову функцію, яка дозволяє надійно знаходити конкретні деталі чату.

«Коли ввімкнено пошук в історії чатів, ChatGPT тепер може надійніше знаходити конкретні деталі з минулих розмов по вашому запиту», — уточнює OpenAI в оновлених нотатках до релізу.

Будь-який попередній чат, який використовувався для відповіді на запитання користувача, тепер відображається як джерело, що дозволяє відкрити та переглянути оригінальний контекст.

Крім того, OpenAI покращує можливості диктування тексту в ChatGPT для всіх зареєстрованих користувачів, значно зменшуючи кількість порожніх транскрипцій та підвищуючи точність.

Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що OpenAI тестує в ChatGPT нову функцію під назвою Jobs. Вона допомогатиме вивчати вакансії, покращувати резюме та планувати кар’єру.