Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати

Ілон Маск запропонував провести публічний конкурс з програмування між Grok 5 від xAI та колишнім керівником досліджень OpenAI Андреєм Карпати. У своєму дописі на X Маск порівняв можливе протистояння з шаховим матчем 1997 року між Гаррі Каспаровим та комп’ютером Deep Blue від IBM, пише Tom’s Hardware.

Карпати відмовився від пропозиції Ілона Маска, заявивши, що хотів би співпрацювати з чат-ботом Grok, ніж конкурувати з ним.

Виклик на змагання пролунав у відповідь на нещодавнє інтерв’ю Карпати в подкасті Dwarkesh, де він стверджував, що AGI (штучний інтелект людського рівня), ймовірно, не буде досягнуто протягом найближчого десятиліття. Також він описав Grok 5 як модель, яка відстає від GPT-4 на кілька місяців.

Маск після цього написав у своєму акаунті, позначивши Карпати: «Ви згодні на конкурс з кодування зі штучним інтелектом?».

Карпати відповів, що його внесок «буде майже нульовим» у такому протистоянні, і наголосив, що він розглядає нинішні моделі радше як колег, ніж противників.

Ідея офіційного змагання з кодування «модель проти людини» висувається не вперше. Раніше цього року в Google DeepMind заявили, що їхня модель Gemini 2.5 вирішила 10 з 12 задач в умовах світового чемпіонату з програмування ICPC, що ставить її на рівень золотої медалі.

Також у цьому році польський програміст переміг модель OpenAI у 10-годинному фіналі AtCoder World Tour Finals, що викликало припущення, що це може бути остання перемога людини на найвищому рівні.

