Новини 21/10/2025 15:14

Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати

Дмитро Сімагін

Журналіст

Ілон Маск запропонував провести публічний конкурс з програмування між Grok 5 від xAI та колишнім керівником досліджень OpenAI Андреєм Карпати. У своєму дописі на X Маск порівняв можливе протистояння з шаховим матчем 1997 року між Гаррі Каспаровим та комп’ютером Deep Blue від IBM, пише Tom’s Hardware.  

Карпати відмовився від пропозиції Ілона Маска, заявивши, що хотів би співпрацювати з чат-ботом Grok, ніж конкурувати з ним.

Виклик на змагання пролунав у відповідь на нещодавнє інтерв’ю Карпати в подкасті Dwarkesh, де він стверджував, що AGI (штучний інтелект людського рівня), ймовірно, не буде досягнуто протягом найближчого десятиліття. Також він описав Grok 5 як модель, яка відстає від GPT-4 на кілька місяців.

Маск після цього написав у своєму акаунті, позначивши Карпати: «Ви згодні на конкурс з кодування зі штучним інтелектом?».

Карпати відповів, що його внесок «буде майже нульовим» у такому протистоянні, і наголосив, що він розглядає нинішні моделі радше як колег, ніж противників.

Ідея офіційного змагання з кодування «модель проти людини» висувається не вперше. Раніше цього року в Google DeepMind заявили, що їхня модель Gemini 2.5 вирішила 10 з 12 задач в умовах світового чемпіонату з програмування ICPC, що ставить її на рівень золотої медалі. 

Також у цьому році польський програміст переміг модель OpenAI у 10-годинному фіналі AtCoder World Tour Finals, що викликало припущення, що це може бути остання перемога людини на найвищому рівні.

Нагадаємо, що не так давно Ілон Маск погрожував Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store.

 

