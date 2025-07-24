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Новини 24/07/2025

Користувачі ChatGPT тепер можуть персоналізувати діалог з чат-ботом

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI запускає нову функцію персоналізації у веб-додатку ChatGPT. Вона дозволяє обирати між кількома особистостями, з якими користувач хоче вести діалог. Про це повідомляє Bleeping Computer.

ChatGPT досить добре програмує та логічно обмірковує, але йому трохи бракує індивідуальності. За допомогою функції персоналізації, яка поступово розгортається для деяких користувачів по всьому світу, тепер можна зробити взаємодію з ChatGPT більш індивідуальною.

За замовчуванням ChatGPT життєрадісний та адаптивний, але ви можете переключитися на «Циніка», тобто на особистість, де ChatGPT має такі риси, як критичність та саркастичність. Цей режим підходить тим, хто хоче, щоб GPT перестав хвалити за всі запитання. Інші режими включають «Робот», який позбавлений емоційності, «Слухач», який веде вдумливі та підтримуючі діалоги, та «Мудрець».

Щоб спробувати нову функцію, потрібно натиснути на значок профілю, а потім вибрати «Налаштувати ChatGPT». Потім можна обрати особистість та внести інші зміни до ChatGPT. Оскільки функція персоналізації все ще розгортається, вона може бути доступна не всім.

Нагадаємо, що днями компанія OpenAI розкрила масштаби популярності ChatGPT. Щодня він отримує 2,5 млрд запитів від користувачів з усього світу.

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