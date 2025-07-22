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Новини 22/07/2025

OpenAI розкриває масштаби популярності ChatGPT — 2,5 млрд запитів щодня

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Чат-бот ChatGPT продовжує набирати популярність в усьому світі. Хоча цей інструмент штучного інтелекту поки поступається пошуковику Google, який обробляє близько 5 трильйонів пошукових запитів на рік, його стрімке зростання, схоже, становить серйозну загрозу для пошукового гіганта. Про це пише The Verge.

Усього за кілька місяців аудиторія ChatGPT збільшилася з 300 мільйонів щотижневих користувачів у грудні 2024 року до більш ніж 500 мільйонів у березні 2025 року.

За даними, отриманими Axios, ChatGPT від OpenAI щодня обробляє понад 2,5 мільярда запитів, з яких 330 мільйонів надсилають жителі США. Користувачі ChatGPT щорічно надсилають чат-боту понад 912,5 мільярдів запитів. Представник OpenAI Роб Фрідлендер підтвердив, що інформація Axios відповідає дійсності.

Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що найближчими тижнями OpenAI готується запустити власний веб-браузер на базі штучного інтелекту — цей крок експерти розцінюють як прямий виклик Google Chrome. Однак точна дата, коли цей інструмент представлять публіці, поки невідома.

Нагадаємо, що експериментальна модель OpenAI досягла рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO), вирішивши п’ять із шести завдань і набравши 35 балів із 42 можливих. Ця подія вже названа «важливою віхою в розвитку штучного інтелекту», особливо в галузі логічного та творчого мислення.

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