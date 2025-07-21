Експериментальна LLM-модель OpenAI досягла рівня переможця Міжнародної математичної олімпіади
Експериментальна модель OpenAI досягла рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO), вирішивши п’ять із шести завдань і набравши 35 балів із 42 можливих, повідомляє Engadget. Ця подія вже названа «важливою віхою в розвитку штучного інтелекту», особливо в галузі логічного та творчого мислення.
За словами наукового співробітника OpenAI Александра Вея, який спеціалізується на великих мовних моделях і логічних завданнях, нова розробка компанії впоралася з одним із ключових завдань — вирішенням математичних задач, які вимагають не лише обчислень, а й нестандартного підходу.
IMO є одним із найпрестижніших змагань для школярів з усього світу. Учасники конкурсу вирішують складні завдання з алгебри та математичного аналізу. Цього року золоті медалі здобули лише 67 із 630 учасників, тобто близько 10%.
До цього часу штучний інтелект показував хороші результати в обробці великих даних і виконанні рутинних операцій, однак у завданнях, де вимагається творчий підхід або складні логічні міркування, він не досягав вершин. Нова модель OpenAI нарешті змогла наблизитися до рівня мислення людини, побудувавши суворі і логічно вивірені докази.
Вей підкреслив, що модель здатна створювати «складні та безпомилкові логічні аргументи на рівні професійних математиків». При цьому OpenAI не планує виводити продукт з таким рівнем математичної підготовки на ринок у найближчі кілька місяців. Нова версія GPT-5, хоча й покращиться в порівнянні з попередніми версіями, але вона не включатиме можливості, продемонстровані на олімпіаді.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: