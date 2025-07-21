Експериментальна LLM-модель OpenAI досягла рівня переможця Міжнародної математичної олімпіади

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Експериментальна модель OpenAI досягла рівня золотої медалі на Міжнародній математичній олімпіаді (IMO), вирішивши п’ять із шести завдань і набравши 35 балів із 42 можливих, повідомляє Engadget. Ця подія вже названа «важливою віхою в розвитку штучного інтелекту», особливо в галузі логічного та творчого мислення.

За словами наукового співробітника OpenAI Александра Вея, який спеціалізується на великих мовних моделях і логічних завданнях, нова розробка компанії впоралася з одним із ключових завдань — вирішенням математичних задач, які вимагають не лише обчислень, а й нестандартного підходу.

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IMO є одним із найпрестижніших змагань для школярів з усього світу. Учасники конкурсу вирішують складні завдання з алгебри та математичного аналізу. Цього року золоті медалі здобули лише 67 із 630 учасників, тобто близько 10%.

До цього часу штучний інтелект показував хороші результати в обробці великих даних і виконанні рутинних операцій, однак у завданнях, де вимагається творчий підхід або складні логічні міркування, він не досягав вершин. Нова модель OpenAI нарешті змогла наблизитися до рівня мислення людини, побудувавши суворі і логічно вивірені докази.

Вей підкреслив, що модель здатна створювати «складні та безпомилкові логічні аргументи на рівні професійних математиків». При цьому OpenAI не планує виводити продукт з таким рівнем математичної підготовки на ринок у найближчі кілька місяців. Нова версія GPT-5, хоча й покращиться в порівнянні з попередніми версіями, але вона не включатиме можливості, продемонстровані на олімпіаді.

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